İnşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren Artemin Yapı, yenilikçi ve şeffaf yaklaşımıyla müşterilerine çözümler sunmaktadır. Sektörde sunduğu hizmetler arasında kat karşılığı arsa alımı hizmeti yer almaktadır. Kat karşılığı arsa alımı hizmeti konusunda sektörde güvenli firmalar arasında yer almaktadır. Firma kurucusu tarafından şirketin stratejileri hakkında "Müşteri memnuniyetini ve kaliteli projeleri her zaman öncelikli tutuyoruz. Kat karşılığı arsa alımıyla giriştiğimiz projelerde, şeffaf ve adil bir yaklaşım benimsememiz, işbirliği yaptığımız arsa sahipleriyle güçlü ilişkiler kurmamızı sağlıyor." şeklinde ifade edilmiştir.

Sektörde gerçekleştirdiği başarılı projeler ile adından sık sık söz ettirmeyi başaran Artemin Yapı, sektördeki lider konumunu sürdürmeye devam ediyor. Şirketin gelecek dönemde de yenilikçi yaklaşımını sürdürerek, kaliteli ve sürdürülebilir projelere imza atması bekleniyor.

Kentsel dönüşüm

İnşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren Artemin Yapı firması tarafından müşterilerine sunulan hizmetlerden biri de kentsel dönüşüm hizmetidir. Kat karşılığı apartman yenileme hizmeti ile firma tarafından eski yapıların yenilenmesi sağlanmaktadır. Bu anlamda sektörde müşterilerine uygun çözümler sunan Artemin Yapı, kat kentsel dönüşüm yapmakyadır. Bu doğrultuda taraflar arasında kentsel dönüşüm planlaması yapılıp sözleşmeler imzalanmaktadır. Bu sözleşme ile iki tarafın da sorumlulukları ve haklarını belirlenerek, daha sonrasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmektedir. Aynı zamanda kentsel dönüşüm olacak apartmanın mimari ve yapısal detayları, güvenlik standartlarına uygun bir şekilde planlanması ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir. Yenilenecek apartmanın inşaatı sürecinde ortaya çıkabilecek herhangi bir rahatsızlık ya da zararın komşular ile iletişim yöntemiyle minimuma indirgenmesi önem arz etmektedir. kentsel dönüşüm projesi sürecinde, finansal konulara da önem verilmesi gerekir. Apartman yenileme maliyetleri, kat karşılığı anlaşma kapsamında belirlenerek, taraflar açısından adil bir şekilde karşılanması sağlanması gerekir. Projenin tamamlanmasından sonra bütün hak sahipleri arasında adil olarak paylaşımı ve gereken belgelerin düzenlenmesi gerekir. Bu gibi konulara Artemin Yapı tarafından önem verilmekte, eski apartman yıkılıp kat karşılığı apartman yenileme projesinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılması hedeflenmektedir.

Daire yenileme & Yeniden Dizayn

İnşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren Artemin Yapı firması tarafından müşterilerine sunulan hizmetlerden bir diğeri de eski daireleri yenileme hizmetidir. Sektörde uygun çözümler üretmeyi hedefleyen Artemin Yapı, sunduğu inşaat çözümleri ile sektörde lider konumda yer almayı hedeflemektedir. Bu anlamda eski dairesi olan müşteriler ile iletişim kurup, anlaşma yaparak yenileme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu süreçte öncelikle eskimiş olan ve işlevini yerine getirmesi mümkün olmayan unsurların ortadan kaldırılması işlemi uygulanır. Evin ihtiyaçları doğrultusunda ne tür tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği belirlenerek, eski daireleri yenileme sürecine başlanır. Bununla birlikte tadilat işlerini tamamlamak için gerekli maliyet hesaplanır ve uygun bir bütçe belirlenir. Projenin ne zaman başlayacağını ve ne zaman tamamlanacağını planlanır. Tadilat işleri için gerekli malzemeler ve ürünler temin edilir. Daha sonrasında tadilat sürecine başlanır ve belirlenen plana ve zaman çizelgesine uygun hareket edilir.

Eskimiş olan bir dairenin yenilenmesi oldukça güç bir süreç olabilmektedir. Fakat sektörde başarılı işlere imza atan Artemin Yapı, eski daireleri yenileme projelerini sağlıklı bir şekilde sonlandırmaktadır. Yaptığı işlerde doğru ipuçları ve özverili bir çalışma ile harika sonuçlar elde etmektedir.

Daire kiralama ve satma

İnşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren Artemin Yapı firması tarafından müşterilerine sunulan hizmetlerden bir diğeri de daire kiralama ve satma hizmetidir. Bu hizmet ile dairesini kiralamak ya da satmak isteyen müşterilere uygun çözümler üretilmektedir. Kiralanacak ya da satılacak olan daire için gerekli piyasa araştırması ve fiyatlandırması yapılmaktadır. Aynı zamanda gerekiyor ise öncelikle dairenin temizlenmesi ve gerekli onarımlarının yapılması sağlanmaktadır. Daire kiralama ve satma hizmetlerinde emlak değerlendirmesi, ev hazırlığı, satış stratejisi belirleme, alıcılarla iletişim kurma, pazarlık ve satış süreci adımları uygulanır. Artemin Yapı tarafından her süreç titizlikle takip edilerek sürecin sağlıklı bir şekilde sonlandırılması hedeflenmektedir. Dairelerin gerçek değerleri belirlenmekte, yapılan anlaşmalar çerçevesinde kiralama ya da satma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Sektörde güvenli hizmetler sunarak başarılı işlere imza atmayı planlayan firma, daire kiralama ve satma hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ilke edinmekte, firma bünyesinde görev alan ekibi ile birlikte özverili bir çalışma yürütmektedir.