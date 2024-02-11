Gezimod Turizm ile Balkan Turları

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Gezimod Turizm ile Balkan Turları
Gezimod Turizm ile Balkan Turları Kadir Durukan Tarih: 2024-02-11 Saat: 21:02:28
Güncelleme : 2024-02-11 21:02:28Bu içerik 35 kez okundu.
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İstanbul merkezli bir tur operatörü olan Gezimod Turizm, yılda ortalama 35 bin kişiyi yurtdışında seyahat ettirerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki turistlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Aynı zamanda, Türk misafirlerine benzersiz yurtdışı tur deneyimleri sunuyor. Türkiye çapında pek çok acenta tarafından satılan Gezimod Turizm’in turları, sektördeki diğer turlardan ayrışan detayları ve özgün rotalarıyla öne çıkıyor. Balkan Turları’nda kaçırılmayacak bir promosyon sizi bekliyor! 699€ yerine sadece 499€’ya sunulan bu özel teklif, Balkanların gizli kalmış güzelliklerini keşfetme fırsatı veriyor. Erken rezervasyon avantajlarından yararlanarak bu eşsiz deneyimi yaşamak için hemen yerinizi ayırtın. Gezimod Turizm ile Balkan Turları, unutulmaz anılar ve keşfedilmemiş yerler keşfi demek. Bu fırsatı kaçırmayın, keşfetmenin tam zamanı!

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