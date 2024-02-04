Kızlık Zarı Dikimi Gereklilik Midir? Neden Gerekli Olur?

Kızlık zarı, bekaret gibi toplumun belli kesimlerince sürekli olarak gri alanlarda tutulan ve bu sebeplerle farklı anlamlandırılmaya müsait kavramlar, kadınlar için bulundukları toplum kesiminde kendine has birçok baskıcı kuralların oluşmasına sebep olmuştur. Bu beklentiler ve kurallar yığını çevremizi adete bir kalenin surları misali sarmış durumdadır. Ve bu kuralların yaratmış olduğu baskı çoğu zaman o toplumda yaşayan bireylerin hayatlarına yön verir. Bekaret kavramı da halen kadınların hayatlarına yön veren kavramlardan biri olmaya devam etmektedir. Toplumun farklı kesimlerindeki farklı ahlaki normlar, gerek yaşadığımız toplumda gerekse de dünya üzerindeki pek çok toplumda bekaret ve kızlık zarı arasında doğrudan kuvvetli bir ilişki kurulmasına da neden olmuştur. Kızlık zarının yırtılması durumu bekaretin kaybını işaret ettiği için ahlaki bir tabu olarak tanımlanmıştır.

Kızlık zarı ya da Latince ismiyle “Hymen” vajinanın dışarı doğru açılan kısmından yaklaşık olarak 1 – 1,5 cm içinde deri görünümlü bir dokudur. Kızlık zarı veya vajinal membran olarak adlandırılan bölüm vajinal açıklığı tamamen veya kısmen kapatır. Mukoza zarının bu kıvrımı genellikle doğumda vajina ağzında bulunur. Aynı zamanda "deri" veya "zar" anlamına gelen Yunanca bir kelime olan “hymen” olarak da adlandırılır. Hymen kelimesi kökenini eski yunanda evlilik tanrısı olan Hymenaous’dan almaktadır. Buradan da anlaşılabileceği üzere kızlık zarı ve bekaret tabusu yalnızca günümüzde değil eski çağlardan beri bir çok kültürde var olmuş bir tabudur. Eski Yunanlılar, “hymen”, "kızlık zarı" kelimesini, örneğin kalbi çevreleyen zar (perikard) dahil olmak üzere her türlü zar için de kullanmış olsalar da 1500’lü yıllardan sonra kelime sadece vajinal membrana atıfta bulunmak için sınırlandırılmıştır.

Kızlık Zarının Yapısı

Kızlık zarının sahip olduğu yapı gereğince, zarın ön yüzeyi deri ile arka yüzeyi ise mukoza ile kaplıdır. Kızlık zarı, ergenlik öncesi çocukluk döneminde sert ve kalın bir yapıya sahipken, bireyin ergenlik dönemine girmesi ile birlikte, adet kanamasının gerçeklemesine izin verecek bir yapıya dönüşür ve daha yumuşak, esnek bir yapı halini alır.

Kızlık zarı (hymen – himen), vajina mukozasının devamından başlayarak vajina girişinde bir kıvrım oluşturmaktadır. Kızlık zarı her kadının sahip olduğu bir doku parçasıdır. Bununla beraber zarın yapısı kadından kadına değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kadınlarda daha geniş bir yapıya sahip olan kızlık zarı, bazı kadınlarda ise daha dar ve ince bir yapıdadır. Kızlık zarının çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Kızlık zarının ortasında adet kanamalarının dışarıya aktarılmasını sağlayan delik ve delikçikler bulunmaktadır. Bu delikler kadından kadına farklı ebatlarda olabilmektedir. Bazı kadınlarda ise kızlık zarı vajinanın tamamını kaplamaktadır. Bu duruma sahip kadınlarda ilk adet kanaması ile beraber, adet kanının dışarıya akmaması sonucunda birtakım kliniksel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bunun yaşandığı durumlarda kişiye uygulanan tedavi son derece basittir. Uygulanan tedavi ile kızlık zarından bir delik açılmakta ve adet kanının dışarı aktarılması sağlanmaktadır. Normal durumlarda ilk cinsel birleşme sırasında kızlık zarının yırtılması ve kanama görülmesi beklenilmektedir. Ancak bazı kadınlarda kızlık zarı oldukça geniş bir yapıya sahip olduğundan cinsel ilişki esnasında penis kızlık zarını yırtamayabilir. Kızlık zarının yırtılmasına engel olan bir diğer unsur ise kullanılan adet tamponlarıdır. Son dönemlerde kişilerde görülen bir diğer durum ise mastürbasyon esnasında kadının farkına varmadan kendi zarını kendisinin yırtmasıdır. Burada bahsi geçen sebeplere bağlı olarak ya da herhangi bir diğer nedenden dolayı yırtılan bir zar eski haline gelemez.

Kızlık Zarının Tekrar Dikilmesi Mümkün Müdür?

Kızlık zarı dikimi son yıllarda oldukça sık yapılan genital uygulamalardan biridir. Kızlık zarı dikiminde genellikle tercih edilen zarın kalıcı bir şekilde onarılmasıdır. Kalıcı tamir ile işlemden aylar sonra dahi ilişkiye girilse de kanama gözlenmektedir. Kalıcı tamir yönteminde flep ile ve mikrocerrahi ile olmak üzere iki ayrı yöntem ile işlem gerçekleştirilmektedir. Flep yöntemi ile kızlık zarının bulunduğu alandan kaldırılan ince bir zar gibi mukoza dokusu ile vajina kanalı daraltılabilmektedir. Kalıcı kızlık zarı tamiri sonrası herhangi bir yara izi ya da dikiş izi kalmamaktadır. Bu işlemin ardından dikişler kendiliğinden erimektedir ve dolayısıyla herhangi bir dikiş aldırma durumuna ihtiyaç duyulmaz. Kalıcı kızlık zarı tamirinden sonra kişi vakit kaybetmeden iş ve sosyal yaşantısına dönebilir ve herhangi bir fiziksel aktivite kısıtlaması yaşamaz. Mikrocerrahi yönteminde ise bozulmuş olan kızlık zarı (himen) dokusunun her iki ucu birleştirilerek kızlık zarı onarımı yapılmış olur.

Neden Kızlık Zarı Dikimi Yapılır?

Kızlık zarı dikimi, bir kadının kızlık zarını cerrahi olarak onarmak için gerçekleştirilen bir prosedürdür. Bu ameliyat, bazen kültürel, sosyal ya da kişisel nedenlerle kadınların bekâretlerini simgeleyen kızlık zarının yeniden inşa edilmesi için talep edilir. Ancak bu ameliyat birçok toplumda tartışmalıdır. İşte bu operasyonun neden gerekli olduğuna dair bazı nedenler ve bu operasyonun neden tartışmalı bir konu olduğuna dair sebepler:

Kültürel ya da Dini Sebepler

Bazı toplumlarda, bekâret kavramı özellikle evlenmeden önce oldukça önemlidir. Kızlık zarının bütünlüğü, bazen bir kadının bekâretinin bir göstergesi olarak kabul edilir, bu yüzden bu tür bir cerrahi müdahale talep edilebilir.

Travma Sonrası Onarım

Kaza, cinsel saldırı veya diğer travmatik olaylar sonucunda kızlık zarının zarar görmesi durumunda onarım amacıyla bu tür bir müdahale yapılabilir.

Neden Kızlık Zarı Dikimi Cerrah Doktorlar Tarafından Yapılmalıdır?

Şu gerçektir ki kızlık zarı dikimi talepleri olan hastalarımızın büyük bir bölümü çekinceleri sebebi ile sorunlarının çözümünü internette arayan kişilerdir. İnternette çözüm arama çabaları, kişilerin özellikle gizlilik endişelerinden dolayı bazen doktor dahi olmayan kişilerin eline düşmesine neden olur. Fakat bu tamamen kişilerin sağlığı ile kumar oynamaktır.

Kızlık zarı dikimi operasyonları, medikal bir prosedürdür ve cerrah doktorlar tarafından yapılmalıdır. Çünkü cerrahi prosedürler, doktorların uzun yıllar süren medikal eğitim ve pratik deneyim sonucunda kazandıkları özel bilgi ve beceri gerektirir. Kızlık zarı dikimi, anatomik yapının özel bilgisini gerektirir ve bu da bir cerrahın eğitimiyle kazandığı bir bilgidir. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi kızlık zarı dikimi ameliyatları enfeksiyon riski içerir. Her cerrahi prosedürde olduğu gibi kızlık zarı dikiminde de beklenmeyen komplikasyonlar olabilir. Cerrah doktorlar, bu tür komplikasyonları yönetmek için gereken bilgi ve beceriye sahiptir. Bunun yanında kızlık zarı dikimi, estetik bir sonuç elde etmek için de yapılır. Cerrahlar, estetik dikiş tekniklerini kullanarak en doğal görünümlü sonuçları elde edebilirler. Yine ek olarak doktorlar medikal etik ve standartlara uygun olarak eğitilmiştir. Bu eğitim hastaların güvende olmasını ve en yüksek kalitede bakımı almasını sağlar. Cerrahi müdahaleler öncesinde hastaların doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Cerrah doktorlar, prosedürün risklerini, faydalarını ve alternatiflerini hastalara detaylı bir şekilde anlatabilir.

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