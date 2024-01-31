Omegle'nin Kapanış Haberi: Kullanıcılar Yeni Alternatifler Arıyor

Yabancılar arasında rastgele görüntülü ve yazılı sohbet yapılmasını sağlayan popüler web sitesi ve uygulama olan Omegle 14 yıllık gösterdiği faaliyetin ardından kapandı. Platformu 18 yaşındayken kuran web sitesinin kurucusu Leif K-Brooks, kapanmanın mali ve psikolojik nedenlerini öne sürdüğü öğrenildi.

Omegle’nin kapatılması çevrimiçi sosyal etkileşim çağının sonunu işaret etmektedir, Ancak platform denetim eksikliği ve güvenli olmayan etkileşim potansiyeli nedeniyle çok eleştiri ile karşı karşıya kalmıştı.

Brooks’un yaptığı açıklamada güvenli ve sürdürülebilir bir platformu sürdürmenin zorluklarını kabul ederek şunları ifade etti “koşulların farklı olmasını ne kadar istesem de bu mücadelenin stresi ve masrafı pomegle’i işletmek ve onunla mücadele etmenin mevcut stresi ve masrafıyla birleştiğin dek ötüye kullanım çok fazla” açıklamaların da bulundu.

Omegle’de neler yaşandı?

Omegle pandemi sırasında Özellikle sıkıcı karantina günlerinde sınırlı sosyal etkileşimler arasında bağlantı kurmak isteyen gençler arasında yayın bir popülerlik kazanmıştı, Web sitesinin yükselişi yabancılar arasında olan öngörülemeyen ve çoğu zaman komik karşılaşmaları sergileyen sosyal medya platformunda ki viral videolarla da desteklendi.

Omegle video kayıtları aynı zaman da içerik oluşturuların diğer platformlar için içerik üretmesine ve viral popülerlik kazanmasına da yardımcı oldu, kullanıcıların Omegle’in yetişkinlere yönelik bölümü 18 yaş ve üzeri kişiler erişebilir keşfetmesini platform da zorbalarla mücadele etmesini kostümlü girilmesini ünlü gibi poz vermesini omegle’da aralıksız 24 hatta 48 saat geçirmesini ve diğer etkinlikleri gösteren videolar, Youtube’da milyonlarca görüntülemeye ulaştığını biliyoruz.

BBC’nin yayınladığı rapora göre yalnızca TikTok’ta Omegle etiketli videolar 9.4 milyardan fazla izlendi.

Z kuşağı etkileyicileri platformda spontane sanal etkinliklere ve buluşmalara ev sahipliği yaparak Omegle’dan büyük fayda sağladılar, omegle Dünya çapında Ocak 2020 yılında ayda yaklaşık olarak 34 milyon ziyaretten, Ocak 2021’de 65 milyon civarlarına kadar yükseldi.

Yanlış Giden Neydi ?

En başından beri web sitesinin ana sayfası şu uyarıyla kırmızı bir bayrak kaldırıyor “Omegle’yi yetişkin arayan insanlar kullanıyor, bu yüzden lütfen dikkatli olun” Denetlendiği iddia edilmesine rağmen platform ön görüşemeyen bir potansiyel olarak şok edici içeriğe ev sahipliği yapma konusunda bir üne sahipti.

Omegle sitenin kendisini rastgele bir yetişkin sohbet arayışı olan eşleştirdiği iddia eden genç Amerikalı bir kadın kasım 2021 yılında açtığı davanın da gösterdiği gibi bir süredir tatışmalara karışmıştı.

Kanada da Çocuk koruma merkezi’ne göre Haziran 2023’te sona eren yıl boyunca her iki günde bir Omegle’da çocukların çevrimiçi cinsel istismarına ilişkin ortalama bir vaka bildirdi bu 2021-22’ye göre %122’lik bir artışı temsil ediyor. Rdnewsnow tarafından bildirildiği üzere 2018-19 arasında %397 gibi şaşırtıcı bir artış yaşandı.

Bunlar öncelikle Omegle’in çöküşüne yol açan şeylerdi Hatta Brooks bile yaptığı açıklamada Omegle’in piyasaya sürülmesinde ki amacının insanları bir yabancı ile tanışma konusunda platonik bir fikre sahip olarak yabancılara sohbet etmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

Omegle Benzeri Alternatif Sitelere Nasıl Girebilirim?

Biliyorsunuz ki günümüzde rastgele görüntülü sohbet uygulamaları oldukça fazla, daha kuralcı ve daha kararlı sistemlere sahip aynı omegle gibi görüntülü sohbet uygulamalarında arkadaş arayışlarınızı gerçekleştirebilir, çevrimiçi bir sohbet gerçekleştirerek omegle benzeri sohbet platformların da yerinizi alabilirsiniz.

Omegle TV Canlı görüntülü sohbet platformu çevrimiçi bir arkadaş bulma konusunda sizler için değişik sistemlere sahip olan bir görüntülü alternatif platform bir çok özelliği ve çeşitli filtrelemeleri sayesinde insanları eşleştirip sohbet etmelerini sağlamaktadır.

Omegle alternatifi siteler, gizlilik koşulları, kullanım koşulları ve sistem kullanımı daha genişletilmiş bir yapıya sahip olup çeşitli özellikleri ile birlikte, farkındalık yaratacak sohbet etkinliklerini sizlere sunabilmektedir.