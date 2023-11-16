SORSOR, FANPOSTS İLE FANLAR VE ÜNLÜLER ARASINDA YENİ BİR BAĞLANTI YOLU

[İSTANBUL] - İnovatif sosyal medya platformu SorSor, çığır açan özelliklerinden biri olan FanPosts'u duyurmaktan büyük mutluluk duyar. FanPosts, fanların ve ünlülerin daha derin bir düzeyde iletişim kurmalarına olanak tanırken aynı zamanda ünlülere sadık takipçilerinden düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Sadece SorSor'da bulunan FanPosts, ünlülere özel fotoğraf, video ve yazı içeriği paylaşma olanağı sunuyor. FanPosts, ünlülere tam kontrol sağlar ve istedikleri aylık abonelik ücretini belirlemelerine olanak tanır. Popülerlikleri arttıkça FanPosts abonelik ücretlerini istekler gibi arttırabilirler böylece içerik sağlayıcıları, ünlüler ve fenomenler paylaşımlarından para kazanmanın heyecan verici bir yolunu bulabilirler.

FanPosts'un önemli bir avantajı, uzun vadeli fan etkileşimine olan bağlılığıdır. Mevcut fanlar, kaydoldukları orijinal abonelik ücretini ödemeye devam edecekleri için bağlantılarını sürdürmekten caydırılmayacaklarını garanti eder. Bir fan aboneliğini iptal etmeye karar verirse, yeniden Fan olmak istediklerinde güncel FanPosts abonelik ücretini ödemeleri gerekeceğinden fanları sadık kalmaya teşvik eden ek bir motivasyon sunar.

Özel içerik paylaşımının yanı sıra SorSor, fan etkileşimini bir adım daha ileri taşıyor. Platform, kullanıcıların telefon görüşme ücretlerini belirlemelerine olanak tanır ve gerçekten iletişim kurmak isteyenlerden para kazanma fırsatı sunar. Bu benzersiz özellik, kullanıcıların doğrudan etkileşim olasılığının olmadığı mesaj gönderme veya yorum bırakma dışındaki diğer sosyal medya platformlarına karşı bir avantaja sahip olmasını sağlar.

SorSor'un misyonu, fanların en sevdikleri ünlülerle kurdukları bağlantıları sağlamlaştırarak, gerçek bağlantıların gelişebileceği bir platform sunmaktır. FanPosts, SorSor'un bu vizyonu gerçekleştirmek için tanıttığı birçok heyecan verici özelliklerden sadece biri.

Sevdiğiniz ünlülerle hiç olmadığı kadar derin bir şekilde iletişim kurma fırsatını kaçırmayın. SorSor'a katılın ve bugünden itibaren yeni bir etkileşim düzeyini deneyimlemeye başlayın.

SorSor Hakkında:

SorSor, fanlara en sevdikleri ünlülerle benzersiz bir iletişim fırsatı sunmayı amaçlayan devrim niteliğinde bir sosyal medya platformudur. FanPosts gibi özelliklerle, SorSor, hayranlık duyduğunuz yıldızlarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu değiştiriyor ve gerçek bağlantıları mümkün kılıyor. Üstelik reklamsız olarak gezebileceğiniz yepyeni bir içerik akışı sunuyor.