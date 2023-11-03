Paw Token İle Hemen Tanışın

Paw Büyük halwing öncesi 100 X artışı vaad etmekle beraber. Tek seferde 3 büyük borsada aynı anda listelenme hedefini her zaman aktif tutuyor. Paw gerçek merkeziyetsizlik sunarken her yatırımcı istediği gibi projeye destek verebilir istediği projeyi istediği Telegram gurubunu kurabilir ve proje için mücadele ederek kazancını arttırabilir. Amaç ikinci bir Bitcoin haline gelmektir.

Bu proje tamamen gerçek yatırımcıların olduğu bir halk projesidir. Zamanı geldiğinde bu proje en önemli coinler arasında olacaktır. Şu anda bir aylık bir projede ufak rakamlara balina olma şansınız var. Ve ne kadar Token tutarsanız. Projede söz hakkınızda o kadar büyük olacaktır.

Toplam arzın %50 si yandı. Sözleşme feshi yapıldı. Likite Id leri yakıldı. Güvenlik sertifikaları tam. Coin tam merkeziyetsiz. Projede yapıcı cüzdanı yok. Alım satım vergisi yok. Tamamen Arz talebine göre fiyat azalır artar. %100 güvenilir proje. Kimsenin Projeye müdahalesi değişiklik yapması. Likiteye ulaşması imkansız. Tüm detaylara için telegram grubumuza davetlisiniz.

Web sitemiz: https://pawtoken.net Telegram grubumuz : https://t.me/PawSociety