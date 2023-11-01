Ldr Globe Skywhıte Lekesiz Ve Aydınlık Vücudun Sırrı Bu Tüpte Gizli

Vücuttaki kararmalara ve lekelere karşı formüle edilen LDR GLOBE SKYWHITE BRIGHTENING CREAM, güçlü içerikleri ile aydınlatıcı ve beyazlatıcı bakımda oldukça iddialı!

Amerika ve Türkiye'deki LDR tesislerinde özenle tasarlanan ve üretilen bu ürün, içerdiği Arbutin ve Skin Moon ile cildi kısa sürede aydınlatıyor, leke ve kararmaları önlemeye yardımcı oluyor. Tüm vücutta etkili olan SKYWHITE krem, özellikle koltukaltı, genital, diz, dirsek gibi hassas bölgelerde de güçlü aydınlatıcı etkiler sunuyor.

Formülde kullanılan Arbutin, ayı üzümü, kızılcık ve dut gibi çeşitli bitkilerden elde ediliyor. Yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri veya sivilce izleri gibi hiperpigmentasyon problemlerini azaltmada yüksek oranda fayda sağlıyor. Aynı zamanda ciltte hassasiyeti ve tahrişi önlemeye de destek oluyor. Ciltteki koyu ve açık alanlar arasındaki kontrastı azaltarak daha eşit bir cilt tonuna ve homojen bir görünüme zemin hazırlıyor. Onarıcı, nemlendirici ve UV ışınlarının cilt üzerindeki etkisini azaltarak güneş hasarının onarılmasına yardımcı etkileri ile arbutin, leke bakımlarında etkili ve sağlıklı bir içerik olarak vazgeçilmezler listesinde.

Skin Moon adlı özel karışım, LDR GLOBE cilt ürünlerinde olduğu gibi SKYWHITE kremde de karşımıza çıkıyor. Kapari tomurcukları, portakal suyu, zeytin yaprakları ve pirinç tanelerinin birleşimiyle oluşan Skin Moon, cilde güçlü aydınlatıcı ve leke önleyici etkiler sağlıyor. Cilt tarafından iyi tolere edilen Skin Moon, hassas ciltler ve özel bölgeler için de ideal!

Lekesiz, aydınlık, ışıl ışıl bir vücut için SKYWHITE BRIGHTENING CREAM’i günde bir kez sorunlu bölgelere uygulamanız öneriliyor.

LDR GLOBE ürünleri https://ldrbeauty.com/ sitesinde, Trendyol LDR GLOBE mağazasında ve özel satış noktalarında satışa sunuluyor.