Dengeyi Sağlamak İçin Sağlıklı Yağlar Tüketin!

Hepimiz yemekten zevk aldığımız şeylerin aynı zamanda bütünsel sağlığımıza faydalı olması isterdik, değil mi? Mükemmel bir dünyada yaşarsak, hepimiz sabah pişmiş tavuğun, öğlen patates kızartmasının, akşam kızarmış tavuğun ve dengeli bir beslenme programımızın olduğunu iddia ederiz. Ek olarak, gerçekte sağlığımız, beslenmemizi ideal bir dengeye getirmemizi istiyor. Her gıdadan düzenli olarak tüketmemizi ve teraziyi eşitlememizi sağlayarak eksik gıdalara ağırlık vermemizi bekliyor! Konu kızartmalara düşkünseniz, bu beslenme önerilerini takip ederek sağlığınızı koruyabilir ve kaçamaklarınızı eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Kızartma yemenin vücudumuz üzerindeki etkileri nedir?

Hepimiz çocukken "Çok kızartma yeme, zararlı!" dedi. Bu nedenle? Bir yiyecek, kızartma sırasında yüksek ısıda yapısını koruyabilen bir yağ içerisinde pişirilir. Çok yüksek sıcaklıklarda yapılan bu pişirme yöntemi, gıdaların içindeki mikrobesinlerin, vitaminlerin ve minerallerin çoğunun kaybolmasına neden olur. Karbonhidrat, protein ve yağ gıdayı oluşturur. Yağlar okside olur, proteinler yeni aminoasit zincirleri oluşturur ve karbonhidratlar yeni maddeler oluşturur. Daha fazla yeni madde ve daha az besin değeri ile yediğimiz yemek sonunda daha az besin içerir.

Beslenmemizdeki tek yağ kaynağı kızartmalarsa, tüm sistemlerimiz yapısı bozulmuş, okside olmuş yağları kullanmaya başlar. Kızartmalardan gelen yağlı lipidlerin kullanılması, vücut işlevlerinin zayıflamasına neden olur. Bu bozuk yağ asitleri hücre yapısına girdiğinde, hücre zarları daha az dayanıklı hale gelir. Bu da hücresel sağlığı aşağıya çekerek bedeni tehlikeli patojenlere karşı daha savunmasız hale getirir.

Yapısı bozulmuş yağlar, sağlıklı yağların mikrobesinleri emmeye yardımcı olmasını engeller ve bu da besin emilimi zayıflatır. Bağırsaklarda meydana gelen bu değişiklik, vücudun enflamasyonuna da yol açar. Sürekli olarak uyarılan bedenin bağışıklık sistemi de zayıflamaya başlar.

Çok fazla kızartma yedikten sonra vücudumuz hangi şeylere ihtiyaç duyar?

Hiç kızartma yemememiz gerekiyor mu? Bu kesinlikle yanlış! Beslenmede sağlıklı yağ eksikliği, kızartmaların bedensel işlevleri bozmasının ana nedenidir. Kızartmaların önemi ve etkisi zayıflıyor çünkü beden temel işlevleri için gerekli yağlara erişemiyor. İlk başta bir paradoks gibi görünse de kızartmaların beden üzerindeki zararlı etkileri, günlük olarak düzenli olarak tüketilen sağlıklı yağlar ile dengelenebiliyor. Bu yağların anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri, kızartmaların etkilerini dengelemeye yardımcı olurken, içerdikleri sağlıklı yağ asitleri bedene hücre zarı ve hormon yapı taşlarını sağlar.

Kızartma için doğru yağlar

Doğru yemeklik yağları seçmek, kızartmaların zararlı etkilerini azaltmanın ilk adımı. Yüksek ısı gerektiren kızartma işlemi için yapısı bozulmayan ve sıcaklık değişiklikleri nedeniyle zararlı bileşenler üretmeyen bir yağ gereklidir. Bu yağların kaliteli ve güvenilir bir üretim sürecinden geçmesi çok önemlidir. Aşağıdaki liste, yüksek yanma derecesine sahip en iyi kızartma yağlarını içerir: Avokado yağı, Aspir yağı,Ayçiçek yağı

Omega-3-yağlar

Bedenin kendi kendine sentezleyemediği Omega-3 yağ asitlerinden ALA, EPA ve DHA, hücre sağlığını destekler. Omega-3 yağ asitleri bedensel enflamasyonu azaltırken aynı zamanda bilişsel fonksiyonları korur, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve kardiyovasküler sağlığı destekliyor. Bedeni serbest radikallerden koruyan ve yüksek antioksidan içeriği nedeniyle Omega-3 açısından zengin yağlar, sağlıklı bir yağ dengesi için çok önemlidir. Aşağıdakiler, beslenme programınıza Omega-3 kaynağı olarak dahil edilebilir: Ceviz yağı, chia ve keten tohumu, ceviz, soya, edamame, taze ve yağlı balıklar ve deniz ürünleri

Doymamış yağların yüksek kalitesi

Doymamış yağlar, kolesterol seviyelerini dengeleyen kalp dostu özellikleri, anti-enflamatuar özellikleri, besin emilimini sağlamaları, hormon ve hücrelerin sentezine katılmaları ve besin emilimini desteklemeleri nedeniyle en sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Bedenin kızartmalardan gelen zararlı yağ asitlerini sağlıklı yağ asitlerine tercih etmesi için günlük olarak yüksek kalitede doymamış yağların tüketilmesi gerekir. Aşağıdaki doymamış yağlar beslenme programınıza kolayca dahil edilebilir: Zeytinyağı, ayçiçek yağı, aspir yağı , fındık yağı , fındık , badem, ceviz ve yemiş ezmeleri (fıstık, fındık)