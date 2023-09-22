Akıllı tahtalardan doğru faydalanmak

Akıllı tahta , doğru kullanıldığında birçok faydasını görebileceğiniz bir araçtır. Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızda yer alan ve her geçen gün daha fazla alanda kullanılan akıllı tahtalar, konu anlatımında ve anlaşılmasında yardımcı olacaktır.

Akıllı tahtaların faydaları incelendiğinde birçok farklı yönden yardımcı olacağı herkes tarafından kabul edilecektir. Burada asıl önemli olan akıllı tahtaların faydalarını iyi anlamak ve bu aracı doğru bir şekilde kullanabilmektir. Akıllı tahta kullanımı genellikle eğitim alanında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Akıllı tahtalardan doğru bir şekilde faydalanabilmek için şunlara dikkat etmek gerekir;

İnteraktif kullanım

Öğretmenlerin akıllı tahtaların sunduğu interaktif özellikleri etkili bir şekilde kullanabilmeleri önemlidir. Öğretmenlerin tahtanın tüm özelliklerine hakim olması ve bu özellikleri (yazma, çizme, dönüştürme ve paylaşma) başarılı bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bu konuda yeterince becerili olmamaları durumunda dersin anlatımında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlar ise öğrenciyi olumsuz etkiler ve derse iştirak etmelerini engeller. Ayrıca dersin anlaşılmasında da olumsuz bir etkinin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Planlama

Akıllı tahtaların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlerin iyi bit planlamaya sahip olmaları gerekmektedir. Derslerin planlanması aşamasında tahtayı nasıl kullanacaklarına dair bir plan yapılması gerekmektedir. Tahtayı hangi amaçlarla kullanacakları, hangi içerikleri paylaşacakları ve hangi etkileşimli aktiviteleri gerçekleştirecekleri konusunda önceden düşünmek, derslerin verimliliğini arttıracaktır. Bu konuda verimliliğin arttırılmış olması oldukça önemlidir.

İçerik ve materyal hazırlığı

Akıllı tahta verimli bir şekilde kullanılması gereken bir araçtır. Özellikle bu verimin daha iyi elde edilebilmesi için tahtayı kullanan kişinin içerik ve materyal hazırlığı konusunda oldukça dikkatli olduğundan emin olması gerekmektedir. Bunun için öğretmenlerin dersler için uygun içerik ve materyalleri önceden hazırlamaları gerekir. Dersin akışına uygun olarak tahtayı kullanabilmek için daha önceden belirli bir hazırlığın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Öğretmenin, anlatacağı ders için önceden planladığı içerik ve materyaller ile birlikte anlatıma başlaması gerekmektedir. Bu durumda dersin akışına bağlı olarak kullanılan resim, video ve diğer içerik ve materyaller sayesinde öğrencilerin konuya daha iyi hakim olabilmeleri sağlanacaktır.