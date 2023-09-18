İşletmelere Özel İSO Danışmanlık Hizmeti

İşletmeler yer aldıkları sektörlerde öne çıkmak ve tercih edilir olmak için İso belgelerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu belgeler işletmelerin kaliteli yönetim sistemine sahip olduklarını kanıtlamalarını sağlıyor. Bu belgelerin alınması konusunda yardım almak için profesyonel firmalarla çalışmak gerekiyor. Özkan Danışmanlık işletmeleri için kalite belgesi alacak kişiler için profesyonel şekilde danışmanlık yapıyor.

İSO Belgesi Veren Firmalar

İso belgesi veren firmalar bulmak isteyenler Özkan Danışmanlık tercih edebiliyor. Firma bu alanda en iyilerinden birisi olarak bulunuyor. Bunu da İso belgeleri üzerine gerekli eğitimi alan ve deneyim kazanan danışmanları ve müşterilerini memnun etme amacını taşıması sayesinde elde ediyor.

İşletmelerinin kaliteli yönetim sistemlerini uyguladığını kanıtlamak isteyenler danışmanlık firmasıyla iletişim kurarak gerekli tüm bilgileri ediniyorlar. Ayrıca danışmanlık firmasının aracığıyla İso 9001 ve diğer İso belgelerini almak için başvurularını yapabiliyorlar. Bu belgeleri alan kişilerin belirledikleri sistemi uygulamaları için İso belgeleriyle ilgili eğitime sahip olmaları gerekiyor. Bu eğitimleri de firma deneyimli İso eğitmenleri aracılığıyla veriyor.

İSO Belgeleri Nelerdir?

İso belgesi danışmanlığı sağlayan firma işletmelerin kullanmaları gerekli görülen pek çok İso belgesi türü adına çalışmalar yapıyor.

Hizmet alınabilecek İso belgelerini ise şunlar oluşturuyor;

İso 22000

İso 9001

İso 14001

İso 15838

İso 10002

İso 27001

İso 20000

İso 9001:2015

Belgeleri ne işe yaradığı ve alınma aşamasına dair detaylar Özkan Danışmanlık ekibinden öğrenilebiliyor. İşletmelerinin kaliteli yönetim sistemini uyguladığını kanıtlamak isteyenler ayrıcı güncel İso belgesi fiyatı bilgisi alabiliyorlar.

İSO Belgeleri Nasıl Alınıyor?

İşletmelerin İso belgesi nasıl alınıyor? Sorularına Özkan Danışmanlık çalışanları cevap verebiliyor. Bu konuda işletmelerin duyduğu ilk şey İso belge şartlarının taşınması gerektiği oluyor. Bu şartlar arasında ise belgeyi edinme için gerekli yöntem ve evrak hazırlıklarının yapılması gerektiği bulunuyor.

İso şartlarını sağlayarak uluslararası kalitede yönetim sistemleriyle denetlendiğini kanıtlayacak özelliklere sahip olmak gerekiyor. İlgili sistemi ise işletme sektör ve çalışmasına uyarlayacağını göstermek gerekiyor. Bunun dışında alınan belgenin kalıcı olması için sürecin yönetilmesi ve sürekli sistemin uygulanmasını takip etmek gerekiyor.

İSO Belgesi Danışmanlık Hizmetinden Yararlanma

İso belgesi prosedürlerine uygun olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler Özkan Danışmanlık kampanyalarından yararlanabiliyorlar. Kampanyalardan yararlanmak içinse 0532 131 55 58 ve 0312 328 16 32 iletişim numaralarını kullanabiliyorlar.

İletişim numaraları 7 gün 24 saat kesintisiz çalıştığı için iso 9001 belgesi fiyatı öğrenme ve belge alma aşamalarında sorularını görevli personele iletebiliyorlar. Gerekli bilgileri almalarının ardından ise belgeyi almak için prosedürlere uygun hale gelmeye ve yönetim sistemi belirlemeye başlıyorlar.