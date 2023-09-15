YOGA İLE GELEN YAŞAM ENERJİSİNİ MAT İLE DESTEKLEYİN

Ruh ve bedeni senkron konumuna getiren yoga modern çağda herkesin ilgilendiği bir öğreti durumunda. Yaşanılan her duygu durumu için bir durşu olan yogayı da destekleyen en önemli araç yoga matıdır. Yoga matı bizi rahat hissettirmediğinde, yapılan tüm akış pozları bize şifa vermemeye başlıyor. Mitr ailesi olarak yoganın ruha ve bedene şifa sağlaması için en verimli yoga matını sizlerle buluşturuyoruz.

Yoga Matı İle Farklı Alemlere Yolculuk Yapın

Çok kalın ya da çok ince yoga matları üretmiyoruz çünkü yoga yaparken zeminle bağlantımızın sabit kalması gerekmektedir. 4 ila 5 mm kalınlıkla üretilen yoga matları ile zeminle bağlantı sağlayabilirsiniz. Özellikle kök çakra çalışmasında doğal taş kullanımı kadar zemin ile bağlantı kurmak asıl olan oluyor. Üretimi tok malzemeden yapılan matlar sayesinde zemin üzerinde kaymalar, dengeyi kaybetme gibi durumlar oluşmuyor. Bu sayede yoga esnasında güvenlik sağlanmış oluyor. Malzemenin tok olması yoga esnasında tütsü kullanıyorsanız, matın bozulmasını da engelliyor. Mat da kullanılan malzemenin kalitesi cildimiz kadar akciğerlerimiz için de önemli. Yatay pozisyondaki hareketlerde direkt mat ile bir bütün şekilde nefes alınıp veriliyor. Bundan dolayı matı üretirken Mitr ailesi olarak oldukça doğal ve dayanıklı malzemeler kullanıyoruz.

Yoga esnasında buhu ile çalışmak önemli oluyor. Ortamın havasını yumuşattığından ciğerlerimiz ani hareketleri daha kolay absorbe edebiliyor. Mitr ailesi buhurdanlık vasıtasıyla buhu ile yoga yapmayı tavsiye etmektedir. Tercihe göre tütsülük de kullanılmaktadır ancak buhurdanlıklara özel koku kapsülleri olduğundan her ürünü kendi aracıyla kullanmak daha sağlıklı olmaktadır. Ortamın ambiyansı yoga matı seçimi kadar önemlidir. Bundan dolayı Mitr ailesi olarak kompleks üretim, satış yapmayı çok daha doğru buluyoruz. Yoga matınızla beraber yoga yapacağınız ortamı elverişli hale getirdiğinizde şifanın çok kolay geldiğine tanıklık edebilirsiniz.