Rehau Yerden Isıtma Modern Konforun Isıtma Çözümü

Isıtma sistemleri, evlerimizi ve iş yerlerimizi sıcak tutarak konforlu bir yaşam sağlamada kritik bir rol oynar. Geleneksel radyatör sistemleri artık yerini daha verimli ve konforlu alternatiflere bırakıyor. Bu alternatiflerden biri de Hakenerji tarafından yapılan "Rehau Yerden Isıtma" sistemidir. Bu makalede, Rehau yerden ısıtma sistemini yakından inceleyecek, nasıl çalıştığını, avantajlarını ve kurulum sürecini adım adım keşfedeceksiniz.

Rehau Yerden Isıtma Nedir?

Rehau yerden ısıtma, zemine entegre edilmiş bir ısıtma sistemidir. Yerden ısıtma boruları aracılığıyla sıcak su zemine iletilir, bu da zeminin ısınmasını sağlar. Isı zeminden yükseldiği için odanın her köşesinde homojen bir ısı dağılımı elde edilir. Bu sayede konforlu bir ısınma elde edilir. Sıcak su kalorifer sistemlerinde kombiden yada ısı pompasından 70°C- 80°C olurken , Yerden ısıtma sisteminde 35°C- 40°C derece aralığındadır. Bu uygulama yerden ısıtma sisteminin evinizi ısıtmanın daha verimli bir yolu olduğu anlamına gelir.

Nasıl Çalışır?

Rehau sistemi, düşük sıcaklıkta çalışan bir sistemdir. Sıcak suyun zemin borularına iletilmesiyle, zemin ısınır. Yerden ısıtma straforu sayesinde ısı zeminden yukarı doğru yayıldığı için odanın alt kısmı da üst kısmıyla aynı sıcaklıkta olur. Bu, daha konforlu bir ortam oluşturur.

Rehau yerden ısıtma hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.hakenerji.com.tr/icerik/7539/rehau-yerden-isitma sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Şehremini Mahallesi Günaydın Sokak No:34 Fatih / İstanbul mağazamızı ziyaret edebilir, 0507 261 00 00 , 0212 812 61 94 , 0216 999 44 94 telefonla bilgi alabilirsiniz.