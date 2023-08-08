Mensa Finance, Roda JC Kerkrade Futbol Kulübü'nün Yeni Sponsorsu Oldu!

Kerkrade - Hollanda'nın sevilen futbol kulüplerinden Roda JC Kerkrade, gelecek döneme umutla bakarken finans sektörünün lideri Mensa Finance ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulüp yetkilileri, bu işbirliğinin hem sportif başarıları artıracağına hem de yerel topluluğa katkı sağlayacağına inanıyor.

Roda JC Kerkrade'nin tarihindeki köklü geçmişi ve futbol sevgisi, Mensa Finance'in geniş kitlelere hitap eden marka değeriyle buluşuyor. Bu özel işbirliği, sporun ve finansın gücünü bir araya getirerek, Roda JC Kerkrade için parlak bir geleceğin habercisi olarak görülüyor.