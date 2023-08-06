Yazar Aylin Akça Kimdir?

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Yazar Aylin Akça Kimdir?
Yazar Aylin Akça Kimdir? enes Tarih: 2023-08-06 Saat: 19:49:37
Güncelleme : 2023-08-06 19:49:37Bu içerik 27 kez okundu.
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Sakın Yalnız Ölme” isimli romanıyla kitap dünyasına adını duyuran Aylin Akça, 28 Mart 1993 yılında Hamburg’da doğmuş ve eğitimini orada tamamlamıştır. Sosyal medyada içerik üretip geliştiren ve tanıtan yazar, 2022 yılında çıkardığı ilk kitabı “Sakın Yalnız Ölme”  ile birçok okuyucuya ulaşmaya başlamıştır. 2023 yılında Tilki Kitap Yayınevi aracılığıyla “Ölüme Gebe” adlı projesini de okurlarıyla buluşturan Aylin Akça yazarlık dışında araştırma ve e-ticaret  sektöründe de faaliyet göstermektedir. 

Yeni projeleri ile çok yakında yeniden okurlarıyla buluşmayı planlayan Aylin Akça kitapları içerisinde aşk, kişisel gelişim, psikoloji & sosyoloji gibi konulara sıklıkla yer vermektedir. Yazdığı kitaplarda yer alan olaylar hayatın içinden kesitler barındırdığı için insanları etkisi altına  alarak birçok kalbe dokunmayı başarmıştır. Aylin Akça sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır.

 

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