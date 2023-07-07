Karadeniz, Türkiye'nin en güzel ve doğal güzelliklerinden birine ev sahipliği yapar. Yeşilin her tonuyla bezenmiş ormanlar, çağıldayan şelaleler ve masmavi denizleri ile Karadeniz, turistlerin gözdesi haline gelmiştir. Doğa tutkunları, kültürel mirasları keşfetmek isteyenler ve lezzetleriyle ünlü yöresel yemekleri tatmak isteyenler Karadeniz turu için tercihlerini bu bölgeden yana yapmaktadır. Peki, Karadeniz turu fiyatları nasıl belirlenir ve ne kadardır? İşte bu merak edilen sorunun cevabı:

Karadeniz turu fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Turun süresi, konaklama tesislerinin kalitesi, tur programında yer alan aktiviteler ve hizmetler gibi etkenler fiyatları etkiler. Karadeniz'de genellikle 3-5 günlük tur programları sunulmaktadır. Bu programlar içerisinde genellikle konaklama, yemekler, rehberlik hizmetleri ve tur boyunca gezilecek olan yerlerin transferleri bulunmaktadır.

Karadeniz turu fiyatları seçtiğiniz tur şirketine ve tercih ettiğiniz hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 3 günlük bir Karadeniz turu için kişi başı yaklaşık 500-750 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekebilir. Daha konforlu ve lüks bir tur tercih ederseniz, bu rakam 1000 TL'ye kadar çıkabilir. Fiyatlarda konaklama tesisinin kalitesi, tur programındaki aktivitelerin çeşitliliği ve hava durumu gibi faktörler etkili olabilir.

Karadeniz turu fiyatlarına dahil olan hizmetler arasında konaklama, ulaşım, yemekler ve rehberlik hizmetleri yer almaktadır. Konaklama genellikle butik otellerde veya pansiyonlarda sağlanır ve otel kategorisi fiyatlara etki edebilir. Ulaşım genellikle tur şirketlerince sağlanır ve konforlu bir otobüs veya minibüs ile gerçekleştirilir. Yemeklerin büyük bir kısmı tur programına dahil olup genellikle yöresel lezzetleri tatmanızı sağlar. Rehberler ise tur boyunca size destek sağlar ve gezilecek yerler hakkında bilgi verir.

Karadeniz turuna katılırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise ekstra ücretlerdir. Tur programında belirtilmeyen aktiviteler, öğle yemekleri ve kişisel harcamalar gibi ekstralar için ek ücret ödemeniz gerekebilir. Tur şirketleri genellikle bu ekstraları tur ücretine dahil etmez ve katılımcıların buna ayrıca bütçe ayırması önerilir.

Sonuç olarak, Karadeniz turu fiyatları seçtiğiniz tur şirketi ve hizmet kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek, tarihi ve kültürel dokusunu incelemek ve lezzetli yemeklerini tatmak isterseniz, bütçenize uygun bir tur seçebilirsiniz. Unutmayın, bu tur size unutulmaz bir deneyim sunacak ve Karadeniz'in muhteşem atmosferini yaşamanıza olanak sağlayacaktır.

batı karadeniz turu

Batı Karadeniz, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve etkileyici manzaralarıyla Türkiye'nin en gözde turistik bölgelerinden biridir. Doğayla iç içe kalabileceğiniz birçok alternatif rotaya sahip olan bu bölge, övermeye değer bir cennet gibidir.

Yaşamın yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için Batı Karadeniz turu, doğanın tüm renklerini sergileyen muhteşem bir kaçış noktasıdır. Bölgenin kendine has bitki örtüsü, şelaleler ve doğal parklar, birçok turistin dikkatini çeken noktalardır.

Batı Karadeniz turuna başladığınızda, sizi mistik güzelliğiyle büyüleyen Amasra şehrine ilk adımınızı atarsınız. Karadeniz'in incisi olarak anılan Amasra, tarihi yapıları, eski Rum evleri ve el değmemiş doğasıyla sizleri büyüleyecektir. Şehirde gezerken tarihin dokusunu hissedecek ve bir anlamda zamanda yolculuk yapacaksınız.

Amasra'nın ardından rotanızı Kastamonu'ya çevirirsiniz. Kastamonu, tarihi ve kültürel mirasıyla adeta bir açık hava müzesidir. Şehirde bulunan müzeler, tarihi camiler ve Kastamonu Kalesi, geçmişiyle ilgilenenler için büyük bir cazibeye sahiptir. Ayrıca, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek için Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Valla Kanyonu'na da mutlaka uğramalısınız.

Turu sürdürdükçe, yeşilin her tonunu göreceğiniz Zonguldak'a ulaşırsınız. Zonguldak, tarihi öneme sahip kömür ocakları ve sahil şeridiyle ünlüdür. Gökgöl Mağarası ve Devrek Heykelleri, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez noktalardır.

Batı Karadeniz turunda en etkileyici duraklardan biri de Safranbolu'dur. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu tarihi şehir, Osmanlı dönemine ait yapıları ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Yürüyerek, sokaklarda gezinirken, geçmişe tanıklık edeceğinizi hissedeceksiniz. Şehirdeki tarihi konaklarda konaklama imkanı da bulunmaktadır.

Mudurnu ve Göynük, Batı Karadeniz turunun diğer önemli duraklarıdır. Bu şirin kasabalar, tarihi evleri ve yöresel lezzetleriyle size unutulmaz bir deneyim sunar. Doğal güzellikleriyle şehir merkezine yakın olan Abant Tabiat Parkı, kuş sesleriyle uyanmak isteyenler için ideal bir konaklama seçeneğidir.

Batı Karadeniz turunun tamamlanmasıyla birlikte, doğanın içinde geçirdiğiniz huzur dolu anılarınızı yanınıza alarak dönüş yoluna geçebilirsiniz. Bu tur sırasında yeşille, tarihle ve doğayla iç içe olarak kendinizi yenileyebilirsiniz. Batı Karadeniz, sağladığı mistik atmosfer ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir cennettir.

Batı Karadeniz turu için rotanızı belirleyin ve kendinizi bu doğal keşfe bırakın. Sizi bekleyen unutulmaz deneyimlerle dolu bir yolculuk sizi bekliyor. Haydi, doğaya açılan bu kapıdan adımınızı atın ve yeni bir maceraya yelken açın!

doğu karadeniz turu

Bölge Doğu Karadeniz Yer Türkiye

Doğu Karadeniz, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir turistik bölgedir. Büyüleyici doğası, zengin kültürel mirası ve muhteşem manzaralarıyla ünlüdür. Doğu Karadeniz Turu, doğaseverler ve keşiflerle dolu bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçenektir.

Doğu Karadeniz Turu'nun başlıca durakları arasında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun gibi şehirler bulunmaktadır. Bu şehirler, zarif yaylaları, serin akan nehirleri, benzersiz köprüleri ve tarihi yapılarıyla ünlüdür.

Artvin, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehirdir. Doğa yürüyüşleri ve trekking için ideal olan Kaçkar Dağları, Artvin'e ziyaretçi çeken önemli bir noktadır. Ayrıca Artvin'de bulunan tarihi kaleler ve köprüler, geçmişin izlerini taşımaktadır.

Rize, çay tarlaları ile ünlüdür. Burada bulunan çay fabrikalarını ziyaret ederek çayın üretim sürecini inceleyebilir ve Karadeniz'in eşsiz manzarasına karşı çayınızı yudumlayabilirsiniz. Ayrıca Rize, doğa harikası Ayder Yaylası'na ev sahipliği yapmaktadır. Burada huzur dolu bir doğa tatili geçirebilirsiniz.

Trabzon, muhteşem doğası ve tarihi mirasıyla ziyaretçilerini cezbeden bir şehirdir. Sümela Manastırı, Trabzon'un en ünlü turistik atraksiyonlarından biridir. Aynı zamanda Atatürk Köşkü ve Trabzon Kalesi gibi tarihi yapıları da keşfedebilirsiniz. Trabzon'un yöresel mutfağı ise lezzetli deniz ürünleri ve farklı tatlar arayanların beğenisini kazanmaktadır.

Giresun, Karadeniz'in incisi olarak bilinir. Şehirde bulunan Giresun Adası, ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunmaktadır. Ayrıca Giresun Kalesi ve Orduzu Pınarbaşı Parkı gibi turistik yerler de görülmeye değerdir. Giresun'un yöresel lezzetleri arasında fındık ürünleri öne çıkar.

Doğu Karadeniz Turu, doğal ve tarihi güzellikleri bir arada sunan bir tatil deneyimi sunmaktadır. Bölgeye yapılan bu tur, ziyaretçilerin doğanın tadını çıkarmasını sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını da keşfetmelerine olanak tanır. Doğu Karadeniz Turu, unutulmaz bir tatil deneyimi sunmak için mükemmel bir seçenektir.