Halı yıkama işlemi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir işlemdir. Halının temizliği insan sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Halılar, kanepeler, yataklar, battaniyeler vb. Koltuklarınızın düzenli ve bilinçli temizliği zararlı kir ve alerjenleri uzaklaştırarak daha rahat nefes alabileceğiniz temiz bir yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Habipler halı yıkama olarak halı yıkama sürecinde her zaman müşterilerimizin sağlığı düşünülmektedir.

Sıcak Su ile Halı Yıkama

Sıcak su ile yıkama 30°C'nin üzerindeki leke çıkarıcılarda da etkilidir. Bu halı temizliği benzer şekilde kullanılan şampuan ve halı temizleyicilerde de görülmektedir. Bu da ürünün temizleme etkisini artıran faktörün sıcak su olduğunu göstermektedir. Sıcak suyun bir diğer özelliği de çok önemli olan leke ve lekelerin çıkarılmasını kolaylaştırmasıdır. Bu kapsamda sıcak su kullanıldığında daha az çaba harcayarak temizlik kimyasallarından tasarruf etmek ve temizlik kalitesini artırmak mümkündür.

Bu durumun farkına varan Habipler halı yıkama gerekli yatırımları yaparak halı temizliğinde sıcak su kullanımına geçiş yapmıştır. Bu habipler halı yıkama tercihi için çok önemli bir göstergesidir. Türkiye'de halınızı sıcak su ile yıkayan birkaç firmadan biri olduğumuz için bu nokta size gösterdiğimiz önemli bir ayrıcalığı ve sizlere en iyi hizmeti sunmak için neler yapabileceğimizi gösteriyor. İnsanların çok kirli olmalarına rağmen halıları temiz sanma hatasına düşmeleridir. Ancak temiz halıların yüzeylerinin altında bile zamanla kir birikir.

Profesyonel Halı Temizliğinin Önemi

Birçok halı üreticisi, halıları mümkün olan en iyi ömrünü uzatmak için en az 6 ayda bir profesyonel temizlik yapılmasını önerir. Aslında da halılarınız için yılda iki kez halı yıkama hizmeti talep edilmesi, sık kullanılan veya lekeli alanlardaki halılar gibi durumlar haricinde uygundur. Bu işlem, bakterileri halıdan çıkarmanıza ve evinizin yeni gibi görünmesini sağlar. Profesyonel yıkamadan sonra kesin olan bir şey var ki, halınız yeni gibi görünecek ve temizlik, halı ve koltuklardaki bakterileri temizledikten sonra tekrar nefes alıyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu nedenler profesyonel hizmet sunan Habipler halı yıkama firmamızdan düzenli olarak hizmet alabilirsiniz

Neden Profesyonel Bir Halı Yıkama Şirketi?

Bazı ev hanımları, halı yıkama işleminden sonra halılarının daha çabuk kirlendiği endişesini her zaman dile getirmişlerdir. Sektörün zor bir sektör olması ve kalifiye eleman bulmanın zor olması, çoğu halı yıkama firmasını doğru yıkama prosedürüne uyulmaması nedeniyle maliyetten kaçınmaya, kalitesiz kimyasallar kullanmaya ve su ile temizleme maliyetlerinden kaçınmaya yöneltmiştir. Habipler halı yıkama şirketi, müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve yüksek hizmet kalitesi standartları ile profesyonel halı yıkama hizmeti vermektedir.

Havuz Sisteminde Halı Yıkamanın Sakıncaları

Günümüzde çoğu halı temizleme şirketi bu zahmetli yöntemi kullanmaktadır. Müşteriyi bu durumu kabul ettirmek için buldukları çözüm, bu havuzların ilaçlı sanitasyon havuzları olduğudur. Ancak bu doğru değildir. Halı yıkama firmaları onlarca farklı eve hizmet veriyor. Onlarca evden alınan halılar aynı havuza atılıyor. Örneğin bir zararlı mikrobun veya bakterinin yer aldığı halılar ile diğer evlerden alınan halılar aynı havuza atılıyor.

Diğer evlerde evcil hayvanlar vardır ve kedi ve köpek idrarı ile kirlenir. Yine tükürük, saç, kusmuk gibi zararlı maddelerin yer aldığı halılar olabilir. Havuz sistemini kullanan halı yıkama işletmecileri bu havuzlarda kendi halılarını bulundurmadıkları için havuz sisteminin dezavantajlarının farkındadırlar. Sağlıksız ve hijyenik olmayan bu yıkama yöntemlerle çalışan firmalardan uzak durmalısınız. Habipler halı yıkama firmamız kesinlikle sağlıklı olmayan havuz sistemini kullanmamaktadır.

Halı Yıkama Teknikleri

Halı yıkama firmalarının en çok kullandığı yöntemlerden biri fırça ile yıkamadır. Bu yöntemde halı zeminin büyüklüğüne göre yere serilir, ıslatılır ve deterjanlı halı, fırça ile halı üzerinde yürüyerek, elde yıkama ve merdane ile bastırılarak fırçalanır. Bu yöntem, ucuz halı yıkama firmalarının çok sayıda halıyı kısa sürede yıkaması ve maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih ettiği bir yöntemdir. Makineli sistemi ile el değmeden yıkanan Habipler halı yıkama firmamızı güven içinde tercih edebilirsiniz

Halı yıkama firmalarının tercih ettiği yöntemlerden biridir. Bu yöntemde şirket, müşterilerden halı topluyor ve gece boyunca deterjan ve su dolu bir havuzda ıslatıyor. Kir yumuşatıcı paspaslar sabah iş istasyonu büyüklüğünde yere serilir, üzerlerine fırça ile sürülerek fırçalanır, elde yıkanır ve merdane ile preslenir. Bu yöntem sayesinde firma çok sayıda halıyı az su ve deterjanla kısa sürede yıkayabilmektedir. Düşük maliyeti nedeniyle ucuza yıkanabilir.

Halı Yıkamada Firma Seçiminin Önemi

Bu alanda biraz daha deneyimli firmaların profesyonel olmadan kullandıkları yöntemlerden biridir. Halılar mağaza içindeki deterjan ve su dolu bir tankta gece boyunca ıslatılır. Kir yumuşatıcı halı makinede yıkanır, durulanır ve bir sıkma makinesinde sıkılır. Bu yöntem sayesinde firma çok sayıda halıyı az su ve deterjanla kısa sürede yıkayabilmektedir. Deterjanlar ve leke çıkarıcılar elden verildiği için yıkama kalitesi düşük olmakla birlikte dezavantajları olsa da halıların sağlıksız yöntemlerle temizlendiği ve çok popüler olduğu bilinen yerler vardır. Halı temizliğinde kalitesinden emin olmadığınız firmalardan uzak durmalısınız. Habipler halı yıkama firmamız ucuz teknikler kullanarak müşterilerin sağlığını riske atmaz. Dilediğiniz anda firmamız ile iletişime geçerek bilgi edinebilirseniz .