AS File Şirketi, Yenilikçi Teknolojiyle Üretim Yaparak Güvenlik Ağları Sektöründe Öncü Konumda

TSE Standartlarına Uygun Üretim Yapan AS File Şirketi, Müşteri Taleplerine Yenilikçi Çözümler Sunuyor

AS File Şirketi, teknolojinin en yeni makine parkurunda üretim faaliyetlerini sürdürerek, güvenlik ağları sektöründe dikkat çeken bir isim haline geldi. Firmanın TSE standartlarına dayalı kalite politikası, müşteri talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarıyla birleşerek, sektördeki değişen ihtiyaçlara hızla cevap verme kabiliyetini artırmaktadır.

AS File Şirketi, özellikle inşaat sektöründe şaft, merdiven, dış cepheler gibi alanlarda kullanılan güvenlik ağlarının yanı sıra, evlerde, okullarda çocuk güvenlik ağı, kuş koruma ağı, koruma ağları gibi birçok alanda da ürünler sunmaktadır. Müşteri talepleri doğrultusunda polyester ve poliamid ipliklerden üretilen güvenlik ağları, hem ölçü hem de renk açısından müşteriye özel olarak tasarlanabilmektedir. Günümüzde ise makine örgüsü tercih edilen bir üretim yöntemi olarak öne çıkmaktadır.

Düğümlü veya düğümsüz olarak tercih edilebilen güvenlik ağları, farklı ağ gözü düzenlerini içermektedir. Düğümlü ağlar, yük bindiği zaman oluşan etkinin düğümler arasında sıkılaşmasını sağlayarak kalıcı bir sıkılaşma meydana getirir. Bu sayede ağ daha sonraki etkilerden gelen enerjiyi daha iyi absorbe edebilir. Düğümsüz ağlar ise sıkılaşma sorunu yaşamadan çalışanın yüz yaralanma riskini azaltır.

AS File Şirketi, güvenlik ağlarının temel yapı malzemeleri konusunda da titiz bir yaklaşım sergilemektedir. TS 1263-1 standardına uygun olarak polyester ve poliamid liflerin kullanılması gerektiğini belirten firma, piyasada bulunan polyester liflerden yapılan ağların standartlara uygun olmadığını vurgulamaktadır.

Polyester iplik, tekstil sektöründe kullanılan iplikler arasında en hafif olanı olup, nem barındırmaz, darbe dayanımı yüksektir, düşük sürtünme katsayısına sahiptir ve güneş ışınlarına dayanıklıdır. Aynı şekilde polyamid iplik de yüksek mukavemeti, yüksek ısı dayanım özelliği, düşük sürtünme katsayısı ve yüksek elastikiyetiyle öne çıkmaktadır.

AS File Şirketi, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. İnşaat güvenlik ağlarından çocuk koruma, kedi ve köpek ağlarına, okul, havuz, raf ve konteyner ağlarından spor alanlarına, futbol kale, hentbol, voleybol filesi gibi ürünlere kadar birçok farklı alanda kullanılan güvenlik ağları, AS File Şirketi'nin kalite anlayışıyla üretilmektedir.

Ayrıca, AS File Şirketi'nin kurucuları Ufuk Aşcı ve Şafak Aşcı kardeşler tarafından kurulmuştur. Şirket, 2023 yılı içerisinde İspanya ve Amerikan şirketlerinden 1 milyon dolarlık bir yatırım alma durumuyla da büyüme potansiyelini göstermektedir.

Daha fazla bilgi için AS File Şirketi'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.asfile.com.tr