Aft Nedir? Neden Oluşur?

Aftların çoğuna neyin neden olduğunu kimse tam olarak bilmiyor ama bulaşıcı olmadıklarını ve tükürük yoluyla bulaşmadıklarını biliyoruz.

Yanlışlıkla yanağınızı ısırmanız veya diş tellerinin yanakların iç kısmına veya dudakların arkasına takılması veya sürtünmesi gibi bir yaralanmanın sonucu olabilirler, ancak çoğu zaman görünüşte hiçbir yerde görünmezler.

Zayıf bir bağışıklık sistemi, dehidrasyon, alerjiler, stres ve hatta ilaçlar gibi birçok şey tarafından tetiklenebilirler.

Aftların diğer yaygın nedenleri:

Adet döngüsü sırasında hormonal değişiklikler

B-12 vitamini, çinko, folik asit veya demirden yoksun bir diyet

Genetik

Çikolata, kahve, çilek, yumurta, fındık, peynir veya baharatlı veya asitli yiyeceklere karşı hassasiyet

Sodyum lauril sülfat içeren diş macunu

Aft yaraları için ne yapabilirim?

Ağzınızı temiz tutmak ve fazla gıdalardan uzak tutmak için yemeklerden sonra fırçalayın ve diş ipi kullanın.

Ağız ve diş etlerinizin tahriş olmasını önlemek için yumuşak bir diş fırçası kullanın.

Braketler veya diğer dental cihazlardaki keskin kenarları kapatmak için ortodontik mumlar kullanın.

Meditasyon gibi stres azaltma teknikleri uygulayın .

Bir yemek günlüğü tutun. Aftların ne zaman ortaya çıktığı ile ne yediğiniz arasında bağlantılar bulabilirsiniz.