Yapay Zekada “1 Milyon İstihdam Projesi”

Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen, bilgi teknolojilerine özel bir eğitim ve istihdam projesi olan “1 Milyon İstihdam Projesi” kapsamında Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Programı başlatıldı. Program, Ahmet Çalık Vakfı'nın sponsorluğunda ve Türkiye Bilişim Derneği'nin koordinasyonunda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, 2023 Türkiye Yüz Yılı vizyonu doğrultusunda başarılı çalışmaları hayata geçirdiklerini ve Türkiye için daha fazla değer üretmeye devam ettiklerini belirtti. Taşkın, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği sunan yenilikçi modeliyle 1 Milyon İstihdam Projesi'nin dünya genelinde örnek alınan bir proje haline geldiğini ifade etti. Yapay Zekâ Uzmanı yetiştirme programını da bugünün ve geleceğin ihtiyacı olarak başlattıklarını söyledi. Taşkın, Ahmet Çalık Vakfı'na destekleri için teşekkür ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati'nin de projeye önemli destekler sağladığını ve teknoloji alanında istihdamı ve üretimi artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Ahmet Çalık Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Can Çalık ise iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Vakfın en önemli hedefinin Türkiye'nin dijital dönüşüm yarışında önde olmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Bir Milyon İstihdam Projesi"ni desteklemek amacıyla "Sertifikalı Yapay Zekâ Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı"nın geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.