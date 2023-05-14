Yalçın Dumlu kimdir?

Yalçın Dumlu Manisa doğumlu aslen Erzurumlu olan Yalçın Dumlu 2 yaşındayken ailesinin işleri sebebiyle Tekirdağ Çerkezköye yerleşti İlk Ortaokul ve Lise hayatını Özel okullarda tamamladı Üniversitesini Malta ve Ukrayna’da Hukuk bölümü üzerinden devam ettiren Dumlu sıklıkla bu ülklere gidip geldiğini belirtiyor Almanya,Fransa, İtalya’da sıklıkla bulunduğunu belirten Dumlu aynı zamanda YKY Yapı ve Dumlu Gayrimenkul’de Firma yetkilisi, hobileri arasında yeni yerleri görmek, yeni insanlar tanımak bilgi ve fikir paylaşımı yapmak, yeni yerleri görmek olan Dumlu şuanda yeni projelerinin olduğundan bahsediyor;

Dumlu şunları ekledi;

Şirketlerinin her yıl büyümeyle ilerlediğini ve bunun için gecelerinin günlerine karıştığını anlatan Dumlu daha fazla insana hizmet vermeyi amaçladıklarını söylüyor Tekirdağ’da gerçekten güzel işlere imza attıklarını söyleyen Dumlu diğer sektörlerde de aynı başarıya ulaşmak istediklerini ifade ediyor Galeri İnşaat gibi sektörlerin cidden güven gerektirdiğini ifade eden Dumlu yıllar içerisinde kamuoyunun bu güvenini kazandıklarını ifade ediyor.

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