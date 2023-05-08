İslam Qedirli ve Aytac Haciyeva: Sanatın Derideki Yansıması

Tanınmış gazeteci ve sunucu İslam Qedirli, özel hayatında anlamlı bir adım atarak dövme sanatına olan ilgisini ifade etti. Bu adım, onu Azerbaycan’ın yetenekli dövme sanatçılarından biri olan Aytac Haciyeva ile bir araya getirdi.

Aytac Haciyeva, minimalist ve sembolik tarzıyla dövme sanatını bir üst seviyeye taşıyan bir sanatçı olarak tanınıyor. Yaptığı dövmeler sadece estetik bir görüntü değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyor. Qedirli’nin seçtiği dövme tasarımı ise hayat yolculuğunu ve değerlerini simgeliyor. Dövmenin, gazetecinin hayatında önemli bir dönüm noktasını temsil ettiği belirtiliyor.

Haciyeva, bu özel projede Qedirli’nin isteklerine ve hikayesine uygun bir tasarım hazırladı. Dövme, onun hayat felsefesini, hedeflerini ve kişiliğini benzersiz bir şekilde ifade ediyor. İslam Qedirli, dövmenin sadece bedenine değil, aynı zamanda ruhuna ve kimliğine bir parça olarak işlediğini dile getirdi.

Bu iş birliği, sanatın bireysel ifadede ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Dövme, geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda taşıyan, kişisel bir hikâye gibi deriye işlenen bir sanat eseri. İslam Qedirli ve Aytac Haciyeva’nın bu uyumu, dövme sanatının sadece bir süs değil, bir yaşam felsefesi olduğunu kanıtlıyor.