Bahti Wolf kimdir?

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Bahti Wolf kimdir?
Bahti Wolf kimdir? Harun Baskan Tarih: 2023-04-26 Saat: 16:26:46
Güncelleme : 2023-04-26 16:26:46Bu içerik 22 kez okundu.
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Belarus'da Mogilevskiy Gosudarstvennyy Universitet Imeni A. A. Kuleshova beden eğitimi  öğretmenliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Bahtiyar Jumabayev, hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek amacıyla 2018 yılında yola çıktı. O zamanlar genç YouTuber 22 yaşındaydı genç gezgin, Türkiye'de Çalışarak Türkiye'nin 6 şehrini gezdikten sonra hedefini Avrupa'ya açtı Avrupa'nın 2 ülkesi Almanya ve Polonya'ya  ve 22 şehri gezdi şu anda da gezmeyi devam ediyor...

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