Bahti Wolf kimdir?

Belarus'da Mogilevskiy Gosudarstvennyy Universitet Imeni A. A. Kuleshova beden eğitimi öğretmenliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Bahtiyar Jumabayev, hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek amacıyla 2018 yılında yola çıktı. O zamanlar genç YouTuber 22 yaşındaydı genç gezgin, Türkiye'de Çalışarak Türkiye'nin 6 şehrini gezdikten sonra hedefini Avrupa'ya açtı Avrupa'nın 2 ülkesi Almanya ve Polonya'ya ve 22 şehri gezdi şu anda da gezmeyi devam ediyor...