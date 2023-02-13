Türkyede yaşayan Azerbaycanli gazeteci Cengiz Ehtibaroglu turkyenin genc muzisyeni Dogan Cemden yazdı.

İnsan bazen kendini ne kadar tanıtmaya çaba gostersede ,kötü günde iyi günde insani davranişları ile kendisinden habersiz bir kahramana çevrilir.

Kahraman olmak güc demek deyil kahraman olmaq yuregini vermek demekdir. Hayat bazen bizimle çok acımasız oyun oynar bu oyunda her kes kendi içini açar döker. Kimisi insan gibi kimisi hayvan gibi yaşadiginida bu zaman sergiler.

Benim yazmak istedigim kahraman Dogan Cem insanlık odulunu juri olsaydimda bu adama verirdim. Turkyenin acısını bu insan içinde yaşatdı, deprem oldugu bu gunden hiç bir saat bile ara vermeden göz yaşlarıyla tüm dünyaya tanıtdı.

Kendi işletdiyi sayfalarda binlerce takipçisini anbaan hem duygulandırdı hem aradı hem aglatdı hem haber yapdı. Bir müzisyenin yapabileceyi her bir şeyi bu zor gunlerde gözler önüne serdi.

1997 yılında dünyaya gelen Doğan Cem Özdemir, lise dönemine kadar eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. Hayali Konservatuvar okumak olduğu için küçük yaştan itibaren müzik ile iç içeydi. Üniversite Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünü kazandı.

O Ses Türkiye'ye "Yalnız" şarkısıyla katılan Doğan Cem Özdemir performansıyla bütün jüri üyelerini döndürmeyi başardı. O Ses Türkiye’de Oğuzhan Koç’un takımıyla devam etme kararı aldı.

Tanıyalım böyle gençlerimizi tanıyalım ki vatan sevgi millet sevgisini gelecek nesillere paylaşalım

Sevgilerle Cengiz Guliyev