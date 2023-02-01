Bahtiyar Jumabayev Hakkında Merak Edilenler.

Türkmenistan doğumluyum ve 22 yaşıma kadar orada yaşadım. 4 sene önce İstanbul’a taşınmam ile birlikte hayatım büyük ölçüde değişti. Seyahatlerime daha çok zaman ayırmaya başladım. Seyahat edip yeni yerler gördükçe; bu yerleri daha iyi fotoğraflayabilmek adına fotoğraf konusunda kendimi geliştirmeye çalıştım. Arkama dönüp baktığımda çok fazla yol kat ettiğimi görüyorum.

Normalde gezilerimi ve fotoğraflarımı Instagram hesabım @bahti.wolf üzerinden paylaşırdım.geriye dönüp baktığımda yaptığım gezileri daha detaylıca hatırlayabilmek. Elimden geldiğince yapacağım gezileri YouTube kanalıma da paylaşmaya çalışacağım.

Her yolun bir öyküsü vardır, bu öyküleri yaşamaya gidiyorum.