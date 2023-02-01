Bahtiyar Jumabayev Hakkında Merak Edilenler.

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Bahtiyar Jumabayev Hakkında Merak Edilenler.
Bahtiyar Jumabayev Hakkında Merak Edilenler. Harun Baskan Tarih: 2023-02-01 Saat: 17:08:08
Güncelleme : 2023-02-01 17:08:08Bu içerik 28 kez okundu.
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Türkmenistan doğumluyum ve 22 yaşıma kadar orada yaşadım. 4 sene önce İstanbul’a taşınmam ile birlikte hayatım büyük ölçüde değişti. Seyahatlerime daha çok zaman ayırmaya başladım. Seyahat edip yeni yerler gördükçe; bu yerleri daha iyi fotoğraflayabilmek adına fotoğraf konusunda kendimi geliştirmeye çalıştım. Arkama dönüp baktığımda çok fazla yol kat ettiğimi görüyorum.

 

Normalde gezilerimi ve fotoğraflarımı Instagram hesabım @bahti.wolf üzerinden paylaşırdım.geriye dönüp baktığımda yaptığım gezileri daha detaylıca hatırlayabilmek. Elimden geldiğince yapacağım gezileri YouTube kanalıma da paylaşmaya çalışacağım.

Her yolun bir öyküsü vardır, bu öyküleri yaşamaya gidiyorum.

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