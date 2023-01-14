Tayvan Vize Başvuru Dilekçesi Yazım Rehberi

Tayvan vizesi başvuruları için yazılan vize başvuru dilekçesi, başvuru sahiplerinin vize başvurusunu değerlendiren makam ile iletişim kurmasına olanak sağlayan önemli bir evraktır.

Kural olarak Tayvan vize başvurularında vize başvuru dilekçesi sunulması zorunlu değildir ve sadece belirli vize türlerinin Tayvan vize başvuru işlemleri için vize talep dilekçesi ibraz edilmesi gerekmektedir. Talep edilmiyor olsa da başvuru sahiplerinin vize başvurusunu inceleyen makama seyahat amacı ve planını açıklamak için vize dilekçe yazması önerilmektedir.

Tayvan vize niyet mektubu ile ilgili Türkiye’deki vize başvurularında danışmanlık hizmeti veren Tuğçe Çalıdıran’a sorduk.

Tayvan Vize Danışmanı Tuğçe Çaldıran Kimdir?

Tuğçe Çaldıran Abant İzzet Baysal üniversitesi mütercim ve tercümanlık bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Birçok asya ülkesinin vize prosedürü hakkında deneyime sahiptir. 2022 yılının başlarından itibaren vizem.net’te kıdemli danışman olarak görev yapmaktadır.

Tayvan Vize Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tayvan vize dilekçesi, Tayvan Ankara Büyükelçiliğine hitaben resmi bir dille yazılmalıdır.

Vize talep dilekçesi başvuru esnasında sunulan evrakları destekler nitelikte olmalıdır; vize belgeleri ile başvuru dilekçesi birbirini destekler nitelikte hazırlanmalıdır. Başvuru evrakları ile vize talep dilekçesinin çeliştiği hallerde, vize başvurusunun onay ihtimali azalmakta ve doğrudan ret kararı dahi verilebilmektedir.

Tayvan Vize Talep Dilekçesinde Olması Gereken Bilgiler

Tayvan vize talep dilekçesi içeriğinde, tarih ve yer adlarını içerecek şekilde detaylı olarak seyahat planı ve amacı aktarılmalıdır; başvurulacak vize türüne göre değişmekle birlikte, örnek olarak yatırımcı vizeleri için yapılan yatırımın açıklanması veya çalışma vizeleri için teklif alınan işe dair detayların verilmesi gereklidir.

Tayvan seyahati boyunca şehir ya da otel değişikliği yapılacaksa bu detaylara dilekçede yer verilmeli ve konser, fuar veya konferans gibi organizasyonlara katılım sağlanacaksa etkinlik detayları belirtilmelidir.

Vize başvuru dilekçesinden gidiş ve dönüş tarihlerinin net şekilde, sunulan ulaşım ve konaklama rezervasyonlarına uygun olarak verilmesi gerekmektedir.

Dilekçe içeriğinde başvuru sahibinin seyahat boyunca yapılacak harcamalar için yeterli finansman kaynağı bulunduğu bilgisi verilmeli veya harcamalar üçüncü bir kişi tarafından karşılanacaksa sponsorluk durumu açıklanmalı, başvuru sahibinin sponsor ile olan bağı belirtilmeli ve sponsorun çalışma ve maddi durumuyla ilgili detay verilmelidir. Sahip olunan maddi kaynağın ne şekilde elde edildiği de dilekçede açıklanmalıdır.

Tayvan Vize Başvuru Dilekçesi Örneği

Tayvan vize başvuru dilekçesi için örnek aşağıda verilmiştir.