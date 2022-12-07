Son Teknoloji Ürünleri: Endüstriyel Bulaşık Yıkama Makineleri

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin mutfaklarında maksimum verim ve yüksek hız kazandıran sanayi tipi bulaşık makinesi, markanın önde gelen modelleri arasında yer almaktadır.

İşletmelerin içinde bulunduğu yoğunluğa getirdiği inovatif çözümler ile anılan marka, sanayi tipi bulaşık makinelerinin üretimini paslanmaz çelikten gerçekleştirmektedir. Ergonomik ve özel tasarım olarak dizayn edilmiş bulaşık yıkama makineleri hem çalışanların işini kolaylaştırmakta hem de işletmenin uzun vadede beklediği performansın yükselmesine yardımcı olmaktadır.

Orta Ölçekli İşletmeler İçin Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makineleri

Orta ölçekli catering ve restoran işletmeleri için uygun olan giyotin tip bulaşık yıkama makinesi, giriş ve çıkış tezgâhları sayesinde bulaşıkların otomatik olarak yerleştirilip çıkartılmasını destekler.

Giyotin tip bulaşık yıkama makinesinin çalışma standardı, saatte binlerce tabak yıkama olanağı sunmaktadır. Kısa sürede yoğun ve güvenli bulaşık yıkama hizmeti sunan giyotin tip bulaşık yıkama makineleri, markanın aranan endüstriyel mutfak ekipmanları arasında yerini korumaktadır.

Isı Geri Dönüşümlü Bulaşık Yıkama Makineleri

Isı geri dönüşümlü bulaşık yıkama makinesi, bulaşığın yıkandıktan sonra ortama bıraktığı sıcak su buharının yayılmasını engelleyerek su tekrar devir daim yaptırır. Böylece enerjiden tasarruf sağlayan ısı geri dönüşümlü bulaşık yıkama makinesi, markanın çevre dostu üretim prensibinin en başarılı kanıtlarıdır.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Flight Tip Bulaşık Yıkama Makineleri

Enerji tasarrufu sağlayan bir diğer seri ise, flight tip bulaşık yıkama makinesidir. Enerji geri kazanım sistemi sayesinde, yıkanan bulaşıkların makineden çıkardığı buharı tekrar kullanıp enerjiden tasarrufunu gerçekleştirir. Otomatik drenaj sistemleri sayesinde beklenilen hijyeni maksimuma çıkaran flight tip bulaşık yıkama makinesi, çift durulama sistemi ile deterjan ve su tasarrufunun sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Markanın sanayi mutfak ekipmanları ve fiyatları ile ilgili bilgi almak için web sayfası üzerinden iletişim kurabilirsiniz.