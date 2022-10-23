Sigortacılıkta Yeni Boyut: Garaj Sigorta

Çisel İpek ’in kurucusu olduğu Garaj Sigorta Alanında Türkiye’nin en büyük dijital sigorta platformlarından biri olan garajsigorta.com.tr bir garaj.com.tr iştirak şirketidir. Garaj.com.tr 30 yıllık tecrübesi ile filo kiralama ve araç satış hizmeti vermek üzere faaliyetlerini sürdürmekte olan bir şirketler grubudur.

Bünyenin yeni ve hızlı büyüyen üyesi olan www.garajsigorta.com.tr Trafik sigortası, Kasko, Sağlık Sigortası, DASK, iş yeri sigortası, seyahat sigortası ve Minik Dostlarımızın sigortası ihtiyaçlarında müşterilerine en iyi ve en uygun sigorta tekliflerini sunmasının yanı sıra profesyonel ekibi ile 7/24 ulaşıma açık müşteri desteği ile müşteri memnuniyetini öncelik edinmiş bir sigorta şirketidir.

Garaj Sigorta dijitalleşen dünyanın bilincinde olup müşterilerinin zamanına saygı ve önem gösterip daha hızlı anlaşılır ve güvenli poliçeler ile hizmet vermeyi bir ilke haline getirmiş ve bununla birlikte dijital dünyanın içerisine hızlı bir şekilde giriş yapmıştır ve hızla büyümeye devam etmektedir.

Garaj Sigorta Kurucusu Çisel İpek Kimdir?

Çisel İpek 27 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2012 yılında Mersin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Metropolitan University’de ekonomi üzerine master programına katılarak eğitimini tamamladı.

Ingbank ticari de çalışmaya başladı. garaj.com.tr’de 6 yıl muhasebe ve finans müdürlüğü yaptı. Şu an da Garaj Sigorta Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor. Sigortacılık alanında insanların ihtiyacı doğrultusunda gerekli olan hizmeti ve bilgilendirmeyi yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Ülkemizde sigorta bilincinin yaygın olmayışı ve bu alanda büyük bir açık söz konusu olduğundan vatandaşımız çok büyük riskler satın almakta ve zarara uğramaktadır. Sigorta bilincinin yaygınlaşması, sigortanın yararlarının ve avantajlarının tanıtılarak farkındalık yaratmak ve vatandaşımızı sigorta yapmaya yönelterek risklerini en aza indirmek için sigortacılık sektöründe azim ve kararlılıkla çalışmaktadır.