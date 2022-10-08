ISO 22000 Neden Gereklidir?

Bir gıda şirketi hem ulusal hem de uluslararası standartları gerçekleştirdiği zaman önemli bir firma adına kavuşur. Bu nedenle de TSE belgesi dışında pek çok ISO standartları belgesine de sahip olmalıdır. Gıda alanında ISO 22000 belgesi gıda güvenliği sağlamada önemli bir uluslararası standarttır.

ISO 22000 Standartlarına Sahip Olmanın Faydaları Nelerdir?

Bu belgeye sahip olmak bir firmanın hem ticari anlamda hem de tanınırlık anlamında öne çıkmasına yardım eder. Bununla birlikte bir firma bu belgeye sahip olduğunda şu faydaları elde etmiş olacaktır;

Gıda güvenliği üzerinde kontrolün sağlanması gerçekleşir.

Gıda alanlarında temel standartlara göre hareket edilmiş olur.

Tüketici güveninin artması ve risk yönetiminin iyileştirilmesi sağlanmış olur.

Firmanın satışları ve müşterileri artar.

Bu faydaları ile ISO 22000 belgesi eğitimi almak ve belgeyi edinmek önemli bir araç olarak görülebilir.

ISO 22000 Nasıl Uygulanır?

Herhangi bir ISO standardında olduğu gibi gıda güvenliği ile ilgili standartlar için de ilgili bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmak gerekir. Bunun için başvurularda bulunmanız, firmada gerekli düzenlemeleri yapmanız ve belgeleri tamamlamanız şarttır.

ISO 22000’de belirlenen standartların karşılandığını belgelemek için pek çok denetim gerçekleştirilir. Bu denetimlerde başarı için personel eğitimi ve gıda güvenliği standartları ilk olarak sağlanmış olmalıdır. Ayrıca gerekli standartları firmaya yerleştirmek için önemli bir deneyim ve bilgi gerekir. Bunun için www.ozkandanismanlik.com size rehberlik edecektir.