Fotoselli Kapıların Avantajları

Fotoselli kapı avantajları, diğer adıyla otomatik kapılar, ısı ve harekete karşı hassas olup kendi kendine açılıp kapanma avantajına sahiptir. Güvenli ve kolay kullanım sağlar, bu özelliği sayesinde kamusal alanlarda veya kalabalık mekanlarda herhangi bir müdahaleye gerek durmadan kullanılabilen otomatik kapılardır. Aynı şekilde gelen kişileri algılama konusunda hatasız bir şekilde çalışmaktadır.

Endüstriyel uygulamalar açısından da otomatik bir sistem kullanmanın önemi ve avantajı büyüktür. İlk öncelik güvenliktir. Otomatik kapı modelleri, sadece trafik sıkışıklığını azaltmakla kalmaz, aynı şekilde çalışanların yukarıdan açılan kapılardan ağır nesneleri kaldırırken ya da taşıma işlemi sırasında yaralanmaların önüne geçilmesini de sağlar.

Fotoselli Kapı

Otomatik kapı modelleri, yaya uygulamaları açısından oldukça yararlıdır. Mevcut bir şirketin otomatik bir şirketin otomatik bir sistem tercih edilerek yararlanabileceği çok büyük avantajı vardır. En hızlı faydalarından birisi ise satışlarda görülen ciddi artışlardır. Otomatik sistem kapılarda, mekânı daha lüks bir görüntü sağladığından ve vitrinin çekiciliğini anında göz önüne koyduğundan dolayı, etkileri büyük oranda hissedilir. Doğal olarak müşterilerin özel olduklarına dair bir izlenim oluşturur.

Engelli bireylerin mekanlara girişlerinin ve çıkışlarının aynı sistem kullanılmaktadır. Otomatik algılama sistemi sayesinde montaj sırasında bile aktive edilmektedir. Belli başlı durumlarda bu sistem isteğe göre devre dışı bırakılabilir. İnsanların temasını en aza indirgeyen, modern bir alt yapıda olan tıbbi alanda da hizmet vermektedir.

Fotoselli Kapı Fiyatları

Fotoselli kapı fiyatları, otomatik kapı sistemlerini takılacağı alanın ölçüleri ile fiyat belirlenmektedir. Veya teknik ekiplerinin yardımıyla beraber otomatik kapı sistemini gelip ölçerek de fiyatların belirlenmesi sağlanabilir. Bununla beraber kullanılacak kapı modeli ve kapı imal edilirken kullanılan malzemenin kalitesine göre de fiyatlarda değişiklikler olabilir.

Otomatik kapı fiyatları, sessiz çalışma prensibinin yanında ısı ve ses yalıtımı malzemeden üretilebilir. İçerisinin güneş ışığından veya ısısından faydalanmasını sağlar. Giriş sistemleri tamı ile elektronik devrelerle beraber çalışmaktadır. Kilit ve menteşelerdeki gibi sistemleri yeniden yapılandırılabilir. Birçok farklı renkte ve tasarımda imal edilen bu otomatik kapı sistemleri mevcuttur. Montaj işlemleri uzman personeller ile beraber birkaç saat içerisinde takılabilir.

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