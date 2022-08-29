İş dünyasındaki başarılı çalışmaları, yer aldığı görevler ve siyaset hayatına girişi ile adından söz ettiren Emre Ete kimdir? İnternet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Ete hakkında kimdir, hangi eğitimleri aldı, kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Son dönemlerin merak edilen ismi hakkındaki detaylar haberimizde;

Kimdir?

Emre Ete 1982 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Ete eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmış bir isimdir.

Nereli?

1982 yılında Van ilinde doğmuş olan Emre Ete aile tarafından Siirtlidir.

Hangi Okullarda Eğitim Aldı?

Siirtli iş adamı ve MKYK üyesi Emre Ete başarılı eğitim hayatı olan bir isimdir. Ete işletme üzerine eğitim almıştır. Lisans eğitimini tamamladığı okul ise Amerika’da bulunan Cleveland State Üniversitesi’dir. Lisans eğitiminin ardından yine Cleveland State Üniversitesi’nde işletme üzerine master yapmıştır. 2007 yılında eğitimini tamamlayan genç isim yaklaşık 15 yıldır iş hayatında başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

Yaptığı İşler Nelerdir?

15 yıldır iş dünyasında bulunan iş adamı ev gerçekleri üzerine hizmet veren Jumbo markasının yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca halen aynı markanın yönetim kurulunda bulunuyor. Bu markanın dışında zücaciye, fuarcılık ve teknoloji üzerine varlık sürdüren firmaların yönetim kurulu üyeliğini yapıyor.

Şirket yönetim kurulu üyeliklerine ek olarak Emre Ete, sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Fenerbahçe, Dünya Fahri Konsoloslar Derneği, TTOK ve TÜRES (Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği) çalıştığı sivil toplum kuruşları arasında bulunuyor.

Hangi Görevlerde Bulundu?

2022 yılı itibariyle 40 yaşında olan Emre Ete pek çok görevi başarıyla yerine getiren isimler arasında bulunuyor. Ete’nin bulunduğu görevler arasında şunlar yer alıyor;

*TBESF başkan vekilliği

*AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı (2 Dönemdir)

*TTOK üyeliği

*Seçilmiş en geç Latin Amerika Fahri Konsolosu

*TÜRES Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

*Dünya Fahri Konsoloslar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

*DEİK Orta Amerika ve Sırbistan- Türkiye İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği,

*Honduras Cumhuriyeti fahri konsolosluğu

*Dünya Helal Zirvesi konsey başkan yardımcılığı

*AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği

*Fenerbahçe kongre üyeliği

AK Parti teşkilatlarında mahalle teşkilatlarından Genel Merkez MKYK üyeliğine kadar birçok görev alan ETE, Mevcut MKYK içinde de parti teşkilat tecrübesi, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, yurt dışı ve dış politika tecrübesi, başarılı eğitim hayatı gibi çok yönlü özellikleri Emre ETE’yi ön plana çıkaran tarafı oluyor. Yurtdışı siyasi partiler arası ilişkileri başlatması ve iki ülke arası ilişkileri geliştirme ve iyileştirme konusunda deneyimi ETE’nin bir başka özelliği.

Milli ve yerli değerlere önem veren ETE, özellikle iş dünyasının, gençlerin sesi ve temsilcisi olarak göze batıyor. Ülkenin birçok kesimi ile görüşen ve sevilen ETE, AK Parti’nin parlayan ve en dikkat çeken siyasi isimlerinden biri.

Bunların dışında iş adamı 2015 seçimleri için milletvekili adayı olmuştur. Aday olduğu bölge İstanbul 2.bölge olup seçim sonunda kabineye giremeyen isimler arasında yer almıştır.

AK Parti Çalışmaları Neler?

İş dünyasında 15 yıldır varlık sürdüren iş adamı Ak Parti çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 2005 yılı itibariyle parti teşkilatında her kademede aktif görev alan Ete partinin İstanbul milletvekili adaylığını yapmıştır. Bunun dışında Ak Parti’nin MKYK üyesi olarak seçilmiştir. Üye olarak seçildiği parti kongresi ise 2018 ve 2021 yılında gerçekleşen 6. ve 7. Olağan Kongre’dir MKYK üyeliği devam eden Ete günümüzde partinin Türkiye Dış İlişkiler başkan yardımcısı olarak görev alıyor.

Hangi Ödülleri Aldı?

Jumbo, Kristal Kola ve Komas Bakliyat gibi önemli şirketlerin yönetim kurulu üyeliğini yapan iş adamı ödül sahibi iş adamları arasında yer alıyor. Ete 2015 Yılı En İyi Genç Girişimci ödülünü elinde bulunduruyor. Ödül Emre Ete’ye 2015 yılında düzenlenen Uluslararası Kobi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmiştir.