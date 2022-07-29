Dilay Parçikanlı Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Nerelerde Sahne Alıyor?

Dilay Parçikanlı 1987 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını da Adana'da sürdüren Parçikanlı, eğitim hayatının ardından bir süre ata toprağı olan Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşamıştır. Eğitim hayatı boyunca da sesiyle dikkatleri üzerinde toplayan Parçikanlı, eğitim hayatının ardından müziğe olan ilgisinin peşinden giderek profesyonel müzik hayatına başlamıştır.

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Parçikanlı, günden güne kendisini geliştirerek şimdilerde sesiyle kendisinden çokça söz ettirenler arasında yerini aldı. Yaklaşık 2 ay önce çıkardığı single çalışmasıyla ilgileri üzerinde toplayan Dilay Parçikanlı'nın şimdilerde ise yeni single çalışmasına başladığı haberleri kulislerde konuşulmaktadır. Ankara ve İstanbul'un en seçkin mekanlarında sahne alan Dilay Parçikanlı, yaz sezonu sebebiyle yoğun bir etkinlik takvimine sahip.

İşte Dilay Parçikanlı'nın Resmi İnstagram Hesabı:

https://www.instagram.com/dilayparcikanli/