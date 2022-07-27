Pankart Nasıl Yapılır? Pankart Yapımının Püf Noktaları

Pankart ve afişler; bir ürünün tanıtımını yapmak, iç mekânları dekore etmek ve bir alanı işaretlemek amacıyla tercih edilen etiket türüdür. Reklam ve baskılarda sıkça tercih edilir. Düğünlerde, etkinliklerde, partilerde, iş işaretlerinde ve yıldönümlerinde pankartlar sıklıkla görülür.

Pankartlar kullanıldıkları yere göre, dış mekânpankartları ve iç mekân pankartları olmak üzere ikiye ayrılır. Dış mekân pankartları, birçok malzemeden yapılabilir. Baskılı, kesilmiş ve kanvas, baskı olarak en çok tercih edilenlerdir. Böylelikle birçok şekilde pankart yapmak mümkündür. Dış mekânlarda kullanılacağı için dayanımları oldukça yüksektir.

Dış mekân pankartları ise daha çok poster olarak bilinir. Vinil baskı burada sıklıkla kullanılır. Böylelikle birçok destek seçeneği oluşur. Cam ambalaj, karton ve köpük ile de yapılabilir.

Pankart Yapımının Püf Noktaları

Pankart, reklam amaçlı yapıldığından içinde birçok detay barındırır. Bunlardan ilki, yapılacak pankartın amacıdır. Ardından kullanım yerine ve kullanılacak desteklere karar verilmelidir. Alana göre gerekli ölçüler alınmalı ve tasarıma başlanmalıdır.

Pankart tasarımında Photoshop ve Corel gibi teknik tasarım programları kullanılır. Bu programlar ne kadar iyi kullanılırsa, tasarım o kadar kaliteli olur. Birden fazla program kullanıldığı için tasarımlarda detaylar atlanmaz.

Bu noktada tercih edilen reklam baskı merkezi önemlidir. Profesyonel baskı merkezleri, ekiplerinde tasarım programları alanında uzman kişiler bulundurur.

Tasarım yapıldıktan sonra artık baskıya geçilebilir. Baskı için dijital baskı makineleri kullanılır. Bu sayede pankartların çözünürlüğü yüksek olur ve kısa süre basılabilir. Ayrıca uygun fiyatlara yapılabilir.

Pankart Fiyatları

Pankart, birçok yerde kullanıldığı için fiyatları da merak edilmektedir. Ancak pankart fiyatları için standart bir ücret söylemek mümkün değildir. Fiyatları belirleyen birçok etken bulunur. Tasarım detayları, kullanılacak malzemeler, ebatlar ve daha birçok etken vardır. Ayrıca tercih edilen baskı merkezi de pankart fiyatlarının belirlenmesini sağlar.

Burada profesyonel bir baskı merkeziyle çalışmak önemlidir. Çünkü baskı merkezi, pankartlarda en kaliteli malzemeleri kullanır. Makineleri gelişmiş olduğu için kısa sürede kaliteli baskılar yapılabilir. Bunun yanında da tüm baskı hizmetlerinde en uygun fiyatları sunmaya özen gösterir. Teslimatları da güvenle gerçekleştirir.