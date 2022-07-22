Hasan Teker Belçikada ''Teker Chicken ' ile Hedefi Avrupada Büyümek

Teker Chicken CEO’su Hasan Teker sadece bir tavuk şirketi olmaktan çıkarıp bir gıda şirketine dönüştüreceklerini söyledi.Belçika'da doğan markamızı başka avrupa ülkelerine taşıma planları içindeyiz.

Teker Chicken CEO’su Hasan Teker 1998 yılında Aile şirketi olarak kuruluan şirketimiz 2016 yılında hazır gidaya girerek pişmiş ürünleri çıkaratarak gross marketlere girmeye başlayarak büyüyen şirketimiz hedefleri başka avrupa ülkelerinde faaliyet geçirmek istiyoruz.

İşler biraz de yolunda gitti diyebilirim. Hasan Teker 2016’nın ikinci çeyreğine geldiğimizde hem iyi bir iş çikarmış olduk kârda da iyi sonuçlar almaya başladık. Bir anda işlerin kapasitesi artması ve büyüme hızı olarak büyük yol aldık.

2020 yılların başında Beyaz et sektorunde Belçika'da önde gelen markalardan biri olmayı başardık. Ciro bazında bir önceki yıla oranla yüzde 20 büyüdük.

Bugün gündeminizde neler var? Ne gibi yatırım planlarınız var?

Ana stratejimiz Teker Chicken'i sadece tavuk şirketi olmaktan çıkarıp farklı kategorilerde yine tüketicilere sağlıklı, güvenli, kaliteli ürün sunan bir gıda şirketi haline getirmek. Gelişen trendleri yakından izliyoruz.

İnorganik büyüme fırsatlarına da açıksınız o halde?

Organik büyüme bizim için daha önemli ama inorganik bir fırsat çıkarsa neden olmasın.

İhracatta yeni ülkeler olacak mı?

Evet özellikle takip ettiğimiz ülkeler arasında Çin ve Japonya var. Yine Avrupa Birliği tarafında oluşabilecek fırsatlara da bakıyoruz.

Son olarak Teker Chicken CEO’su HASAN TEKER, satış hikayesini gelecek planlarını anlatan Teker, sadece bir tavuk şirketi olmaktan çıkarıp bir gıda şirketine dönüştüreceklerini söylüyor. Kapasite artışının yanı sıra yeni kategorilere gireceklerinin sinyalini veriyor ve “Fırsat çıkarsa yeni satın almalarla büyüyeceğiz. Gıda alanına giren her şey şu an radarımıza giriyor” diye konuşuyor.