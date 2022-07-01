Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Uzmanlarından Özge Şengül Aydın’dan Kosova’da okumak isteyen öğrencilere eğitim hayatlarını kolaylaştıracak tavsiyeler:

Çok kültürlü ortamlarda öğrenilen yabancı dil ve alınan eğitim hem kültür işbirliği oluşturma hem de kariyer oluşumunda önemli yer tutmaktadır. Bu konuda açıklamalar yapan Özge Şengül Aydın Kosova eğitim sistemi hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Kendinizi Yabancı Hissetmezsiniz

Özge Şengül Aydın Yurtdışı Eğitim avantajları konusunda Kosova eğitim sisteminin ezberden uzak aynı zamanda tarih Birliği yaşamış olduğumuz bölge olmasından dolayı öğrencilerin adaptasyonunun daha da kısa sürede gelişeceğini belirtti.

En Az İki Yabancı Dili Çok İyi Seviyede Öğrenebilirsiniz

Ana dili Türkçe olan Kosova bölgesinde yabancı dil imkanı öğrenme açısından değişik bir sistem uygulanmaktadır. Sırpça, Arnavutça, İngilizce ana dili seviyesinde öğrenme avantajları sunulmaktadır. Bu konuda vurgu yapan Özge Şengül Aydın yabancı dil öğrenme avantajlarının başında dünyaya yeni kapılar açıldığını belirtti.

Ortak Kültürümüzden Dolayı Türkiye’de Eğitim Alıyor Gibi Hissedin

Kültür Birliği tarih birliği açısından Kosova eğitim sistemi öğrencilerin Real katkılar kazanabilmesi için değişik bir alan oluşturmaktadır. Ülke gelişimi açısından öğrencilerin manevi edinimleri her zaman pozitif yönlü bir Yükseliş oluşturmaktadır. Bu yöndeki açıklamaları öğrenci kariyerinde değişik bir kapı aralandığını göstermektedir.

Aileler Öğrencileri Ziyaret Ederken Zorlanmaz

Kosova Türkiye vize birliği ve tarih birliği açısından öğrenci aile ziyaretleri sorunsuz olarak gerçekleşmektedir. Özge Şengül Aydın özellikle 90 günlük seyahat muafiyeti açısından öğrencilerin aile bağlarında herhangi bir yıpranma olmadığını belirtti.

Dost ve kardeş Ülkede Eğitim Almak

Türk kültürüne uzak farklı kültürlerin olduğu yurt dışı eğitim veren bölgelerde motivasyon ve adaptasyon konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Fakat Kosova tanıdık bir kültüre sahip olduğundan dolayı öğrenciler Kültür şoku yaşamadan eğitimlerini sürdürmektedir.

Farklı Kültürlerle Tanışma Fırsatı Size Çok Şey Kazandırır

Kosova eğitim sistemi içerisinde farklı kültürlerden öğrencilerin olması kültür tanıma açısından değişik bir avantaj sağlamaktadır. Kültürlerarası bağ oluşumu konusunda mesleki bilgilerin de farklı bir şekilde gelişmesi öğrenci girişiminde pozitif etki yaratmaktadır.

Dünyayı Gezin

Farklı coğrafyaları gezerken yabancı dil öğrenmenin avantajı ön plana çıkmaktadır. Yaratıcı bir yapı sergileyebilmek eğlenme gezme konusundaki ihtiyaç duyulan merakların giderilmesinde yabancı dilin önemli olduğu konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

En popüler Meslek Dallarında Eğitim Almak

Kosova üniversitelerinde popüler bölümler avantajlı bir şekilde sunulmaktadır. Özge Şengül Aydın Bu konuda yaptığı açıklamalarda hukuk, İnşaat, Mimarlık, Tıp alanlarında üniversite standartlarının eğitim politikasının öğrencilere daha avantajlı sistemler sunduğunu açıkladı.

Kosova Üniversitesi uzaktan eğitim imkanını pandemi sebebiyle online olarak sunarak öğrencilerine birbaşka kolaylık sağlamaktadır.

Yurtdışında Okumak Çağı Yakalamaktır

Yurt dışı eğitim sistemini değerlendiren Özge Şengül Aydın öğrencilerin yurt dışı eğitim sistemi çok dilli eğitim yöntemi ile dünyayı Tanıdıklarını belirtti.

Sınavsız Eğitim ile Zamandan Tasarruf Edin

Sınavsız geçiş sistemi ile Kosova üniversitelerine kayıt yaptırmak mümkündür. Bunun yanında Avrupa Kredi transfer sistemi kullanılarak Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları hukuk, bilgisayar teknikerliği mezunları DGS yaşamadan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne geçiş hakkını elde etmektedir. ‘Kosova hukuk fakültesi denklik var mı?’ diye merak edenler içince evet var diyebiliriz.

Türkiye’deki Maliyetlerin Çok Daha Altında Yurtdışında Eğitim

Özellikle özel üniversitelerin ortaya çıkarmış olduğu eğitim maliyetlerinin çok daha altında Kosova üniversitelerinde eğitim almak mümkündür.

Özgeçmişinizde Parlayan Bir Değer Olarak Ön Plana Çıkın

Kosova üniversitelerinde veya yurt dışı üniversitelerde eğitim almak isteyenlerin uzman bir kuruluş aracılığı ile danışmanlık hizmeti alması doğru yolu seçmesini sağlayacaktır. Danışmanlık hizmeti veren birimlerin doğru seçilmesi öğrenci ve ailelerinin hayal kırıklığı yaşamadan maddi kayıplar yaşamadan eğitimlerini tamamlamasını sağlayacaktır.

Uzman Rehberliğinde Doğru Zamanda Doğru Yerde

Alanında uzmanlaşmış Eurostar yurtdışı danışmanlık birimi öğrencilere doğru yolu doğru bölümü doğru mesleği seçmesi konusunda önderlik etmektedir. Büyük Hayaller kurularak yurt dışı eğitim sistemine dahil olan öğrencilerin alanında uzmanlaşmamış danışmanlık birimlerinden bilgi alarak yoluna devam etmesi İlerideki zamanlarda hüsrana uğramalarına neden olabilir. Mağduriyetlerin başta giderilmesi için hangi ülkede hangi üniversite daha avantajlı bu konuda bilgi alışverişi yapılması doğru ve seçenek olacaktır.