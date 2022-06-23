Cinsel Sağlık Sorunu Tedavisi

Cinsel iktidarsızlık sorununun günümüzde yaygın bir şekilde yaşandığı bilinir. Bu sorunla karşılaşan kişiler, sorunu çözebilmek için hemen bir doktora başvurmayı tercih eder. Doktor gerekli tahlilleri yaparak iktidarsızlık teşhisi koyduktan sonra, uygun bir tedavi yöntemi belirleyerek sorunu çözmeye çalışır. İktidarsızlık kesinlikle en kısa sürede tedavi edilmesi ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Uzman doktorlardan destek alınması oldukça önemlidir.

İktidarsızlık Nedir?

Sağlıklı şekilde birleşmenin gerçekleşebilmesi için erkek cinsel organının sertleşmesi ve ilişkiye hasır hale gelmesi gerekir. Bu sertleşmenin oluşabilmesi için erkek cinsel organına yeteri kadar ve düzenli şekilde kan pompalanması gerekir. Yeteri kadar kan pompalanamadığı takdirde iktidarsızlık problemi ortaya çıkar. Bu durum erkek cinsel organı fonksiyon bozuklukları, boşalma sorunları ve buna benzer birçok sorun etkisi ile ortaya çıkar.

İktidarsızlık Belirtileri Nelerdir?

İktidarsızlık problemi fiziksel veya psikolojik olabilir. İktidarsızlık probleminin tespiti için doktora başvurulmalıdır. İktidarsızlık belirtilerinden bazıları;

Aniden ortaya çıkan ve rutin cinsel ilişkinin bozulması (Psikolojik)

Stresli yaşam tarzı ve yoğun iş temposu ile ortaya çıkan sertleşme sorunu (Psikolojik)

Herhangi bir sağlık sorunu ile oluşan iktidarsızlık problemi (Psikolojik)

Kişinin ereksiyon kalitesinin zamanla düşmesi ve erken boşalma sorunları yaşaması (Fiziksel)

Şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi cinsel organ sertleşmesini olumsuz yönde etkileyecek olan rahatsızlıklar (Fiziksel)

Yaşlılıktan dolayı ortaya çıkan sertleşme veya erken boşalma sorunları (Fiziksel)

Belirtilerden bazılarıdır. Belirtiler oluşmadan önce kontrol amaçlı düzenli olarak bir uzmana danışmak bu durumların önüne geçebilmek için en etkili yöntemdir.

İktidarsızlık Nedenleri Nelerdir?

Cinsel iktidarsızlığın oluşmasına neden olacak birçok durum bulunur. Bu durumlar;

Psikolojik hastalıklar: Cinsel yaşamın sürekliliği için ruh hali oldukça önemlidir. Psikolojik rahatsızlıkların tamamı iktidarsızlık problemi yaratabilir.

Sistematik Hastalıklar: Yüksek kolestrol, şeker ve tansiyon gibi birçok sistematik veya kronik rahatsızlık iktidarsızlık probleminin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Sinir sistemi hastalıkları: Sinir uyarıları ile uyarılan penis, uyarı yetersizliği veya bu hastalıkların etkisi ile sertleşme sorunu yaşayabilir.

Hormonal Bozukluk: Vücutta bulunan testesteron eksikliği ve tiroid bezlerinin çalışma durumlarındaki bozukluklar iktidarsızlık problemine neden olur.

İdrar yolu hastalıkları

Aşırı sigara tüketimi

Şişmanlık

Penis şekli bozuklukları

Gibi birçok neden sertleşme sorununun ortaya çıkmasına neden olur.

İktidarsızlık Tedavi Yöntemleri

İktidarsızlık probleminin çözülebilmesi için birçok tedavi yöntemi kullanılır. Bu yöntemler;

Peniz protezler veya damarsal ameliyatlarla

Düzenli egzersizlerle

Tropikal uygulamalar İle

Eksternal tedavi yöntemleriyle

İlaç tedavisiyle Gerçekleştirilir.

İktidarsızlık Teşhisi Nasıl Yapılır?

Cinsel ereksiyon sorununun teşhisi için hastalar hastaneye başvururlar. Bu alanda uzman hekimler gerekli tahlilleri yapar ve uygun gördükleri ilaç tedavisine başlarlar. Cinsel iktidar sorunu yaşayan kişilerin yaşadığı sorunun kaynağının genelde erken boşalma olduğu bilinir. Dolayısıyla gerekli tahlillerin yanında hastayı dinlemek de iktidarsızlık teşhisinin belirlenmesine yardımcı olan bir faktördür.

İktidarsızlık teşhisi belirlendikten sonra bazı hastaların ilaçla tedavi olurken, bazı hastaların bu durumu psikolojik yardımlar ile tedavi edebildiği bilinir. Ayrıca bu konuda tüketilen besinlerin de oldukça önemli olduğu bilinir. Havuç, brokoli, lahana, avokado, badem, fındık, ceviz, bal, kırmızı et gibi besinlerin cinsel iktidarsızlık sorununu tedavi edici besinler olduğu bilindiğinden tüketilmesi önerilir.