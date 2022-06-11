Endüstriyel Yağlar, Dozaj Ekipmanları ve Bakım Kimyasalları

2002 yılından itibaren Almanya - Mönchengladbach merkezli Rhenus Lub, 2003 yılından itibaren İtalya merkezli Steelfluid SPA, 2004 yılından itibaren Fransa merkezli Dosatron Int. ve 2020 yılı itibari ile Amerika merkezli CRC Ind. firmalarının distribütörlüğünü yapmakta olan Boğaziçi Endüstriyel Yağlar kuruluşu 2000 yılında dayanan Boğaziçi Lub. firmasının devamıdır.

Almanya’da gres ve metal işleme yağları üreticisi olan Rhenus Lub. firmasının kuruluşu 1880 yıllarına uzanmaktadır. 40’a yakın ülkede faaliyet gösteren ve Almanya’nın en büyük gres imalatçılarından olan Rhenus Lub, metal işleme sektöründe Airbus gibi havacılık, Peugeot gibi otomotiv devleri ile çalışmaktadır.

Ekseriyetle kalıpçılık sektöründe kullanılmakta olan dalma erozyon makinalarında soğutma ve kesmeyi kolaylaştırıcı nevi şahsına münhasır bir sıvının en büyük üreticisi Steelfluid SRL'dir. Dalma erozyon makinalarının dünyaca bilinen Sodick, Agie, Ona, Mitsubishi gibi firmaların tercih ettiği bir markadır.

Dosatron Int. su gücü ile çalışan, elektriksiz oransal dozaj pompaları alanında dünya lideri bir firmadır. İlk temeli 1974 yılında atılan Dosatron Int. endüstriyel, tarımsal, hayvansal birçok sektörde kalitesini ispatlamış sektördeki benzer ekipmanların "Dosatron" ticari adıyla anılacağı kadar popülerleşmiştir. Türkiye'de Boğaziçi Endüstriyel Yağlar tarafından satışı gerçekleştirilen su ile karışan metal işleme yağları ve kimyasallarının oransal olarak düzgün karıştırılmasını ve doğru kullanılmasını sağlayan çok önemli bir aparattır. Dosatron kullanımı olabilecek bir çok sorunun kaynağı olan yanlış kullanımın ve aşırı tüketimin önüne geçmektedir.

1956 yılında ABD’de kurulmuş olan endüstriyel sprey / aerosol imalatçısı bir kimya firması olan CRC Ind. faaliyetinin ilk yıllarında genel amaçlı 5-56 isimli ürünü ile ABD pazarında popülerleşen daha sonra korozyon koruyucu, mekanik bakım, elektronik bakım, gıda sektörlerinde kullanılan aerosollerin üretimiyle dünya çapında faaliyet gösteren bir firmaya evrimleşmiştir.

Boğaziçi Endüstriyel Servlub, Servcool, Servclean, Servmatik, Servtexx ve Servmatik markaları altında üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel yağ, kimyasallar ve destekleyici ekipmanlar ile Afrika, Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerine ihracat gerçekleştirmektedir. Servlub markası altında saf kesme yağları, endüstriyel yağlar, Servcool markası altında su ile karışan soğutma sıvıları, Servclean markası altında parça yıkama kimyasalları, Servtexx markası altında filtre çeşitleri ve Servmatik markası ile bu filtrelerin kullanılacağı veya fabrika otomasyonlarına entegre ekipmanların satışını gerçekleştirmektedir.

Firmanın web sitesine https://www.bogaziciendustriyel.com.tr linkinden ulaşabilirsiniz.