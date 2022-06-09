Okey oyunu günümüzde hem geçler hem de yaşça büyük insanlar tarafından sevilerek oynanan bir masa oyunudur. Okeyin normal 4 kişi olarak oynanır, 4 kişilik okey oyna, ancak farklı türlerde de 4 kişiye gerek kalmadan oynanabilir. İnternetin yaygın olmadığı dönemde okey oynamak için 4 kişinin aynı masa etrafında bir araya gelmesi mecburiyeti vardı. Ancak günümüzde sanal dünyanın gelişmesi ile okey indir telefondan yada internet erişimi olan cihazlardan kolaylıkla okey oynanmaktadır. Yani artık günümüzde okey oynamak için taşı yada okey ıstakasına ihtiyaç yoktur. Yalnızca internet erişimi olan küçük bir telefonla bile okey oynanabilir.

Sanal Okey Nasıl Oynanır?

Sanal okey oynamak oldukça basit bir olaydır. Kişini tek yapması gereken internete bağlı olması ve okey oynamak istediği uygulamayı indirmiş olması yeterlidir. Hem android cihazlar için hem de apple cihazları için kullanılabilen çok sayıda okey uygulaması vardır.

Sanal Okeyin Avantajları

Sanal okeyin en önemli avantajı insanların aynı ortamda bulunmasına gerek kalmamasıdır. İnsanlar farklı ortamlarda bulunup internet sayesinde aynı oyun üzerinde buluşabilir. Bu durum sanal okeyin popülerliğinin artmasındaki en önemli nedenlerden birisidir. Bunun dışında bu sanal ortam sayesinde yeni insanlarla tanışılabilir ve yeni arkadaşlar edinilebilir. Çünkü oyun sırasında masada daha önce birbirini tanımayan insanlar takım arkadaşı yada rakip olabilir. Bu durumda yeni insanlarla tanışmak anlamına gelir.