Aronya Meyvesinin Faydaları

Tropikal bir bitki olan Aronya bitkisi çok yıllık ağaçsı ve odunsu çalı formunda yetişen çok yıllık bir ağaç olan ve meyvelerinde barındırdığı çok yüksek derece de antioksidan miktarı ile toplum içerisinde süper meyve olarak adlandırılan mucizevi özelliklere sahip meyveler içeren bitkidir.

Aronia ismi ile bu bitki Kuzey Amerika kıtasından Asya kıtasına kadar dünyanın hemen hemen her yerinde yetişebilme özelliğine sahip, mevsimsel iklim ve toprak zenginliği isteği bakımından en düşük seviyede seçici olan bu ağaç son yıllarda ülkemizde de aronya fidanı yetiştirilmeye ve büyütülmeye başlanmış ve satışı için pazarı oluşturulmaya başlanmıştır.

Aronia Meyvelerinin Tadı Nasıldır?

Taze ve kurutulmuş olarak veya meyve suyu türünde tüketilebilen aronya meyvesinin tadı genellikle ekşimsi ve tatlı bir tada sahip ve sıvısında yoğun koyu mor rengi ile belirgindir.

Meyve suyu içeriğinde bulunan polifenol maddesinin miktarının diğer meyvelere oranla oldukça fazla olması nedeniyle giyim ve tekstil sektöründe renklendirici ve doğal gıda boyası olarak da kullanılmaktadır.

Ayrıca rengini açmak için su ile ne kadar açılırsa açılsın taşıdığı belirgin mor rengini korumaktadır. Ülkemizde ki üretimi de son dönemler de artış göstermektedir. Aronya fidanı ülkemiz de aşağıda ki bölgeler de yetiştirilmektedir;

Antalya

Hatay

Mersin

İllerinde yoğun olarak ekilen fidanlar mahsul bakımından da zengindir. Üretiminde karlılık ve bakımında ki maliyet azlığı da çiftçiler tarafından tercih edilme sebebidir.

Aronya Meyvesinin Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Son dönemler de tıp alanında yapılan araştırmalarda aronya meyvesinin tüketilmesi halinde kan şekerini düzenlediği ve bu düzenleme özelliği ile obezite ve kilo kontrolü sağlamak için yardımcıdır. İçeriğinde yüksek miktar antioksidan maddeler barındırması nedeniyle vücuda giren enfeksiyonların tedavisini normal süreçlere göre oldukça hızlandırır ve bünyenizin bağışıklığını güçlendirir.

Aronya Meyveleri Nasıl Kullanılır?

Taze meyveler ile mutfağınız da reçel yaparak veya katı meyve sıkacağı ile meyve suyu yapılarak tüketildiği gibi dilerseniz ocakta orta kısık ateşte kaynatılarak hoşaf şeklinde kavanozlarınızla saklayabilirsiniz. Güneş ışığının dik gelmeyen bölümlerinde temiz bir bez üstüne sererek ve kurutularak doğal bitki çayı elde edebilirsiniz ve bu çayı diğer kara çaylarla harman olarak yıl boyunda demleyerek tüketebilirsiniz. Böylelikle kullanım ömrü uzamış olan aronya meyvesini yıl boyunca istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.