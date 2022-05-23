E-İmza İnternetten Alınır Mı?

Elektronik ortam içerisinde oluşturulan tüm dokümanların imzalanması konusunda kullanılan önemli bir sistemdir. Üstelik bu sistem elektronik işlemler çerçevesinde gönderilen bilgilerin gönderim esnasında değişmediğini ve gönderen kişiye ait olduğunu kanıtlar. Böylece iki tarafta hiçbir şekilde inkâr edemeyecek durumda kalır.

İnternetten E- İmza Nasıl Alınır?

En merak edilen konular arasında e-imza alımının internet üzerinden yapılıp yapılmadığıdır. Genel olarak bu sisteme sahip olmak isteyen kişiler internet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Elbette başvuru işlemleri bireysel ve kurumsal olarak 2 gruba ayrılıyor.

Üstelik elektronik imzanın çalıştırılabilmesi açısından ilk olarak kart sürücü yazılımının kullanılması gerekir. Yazılım e-imza ile birlikte gönderilen CD ya da diğer türden medyalar içerisinde yer alabilir. Bilgisayara kurulan bu program ile birlikte elektronik sertifika girişi gerçekleştirilebildiği takdirden sertifika kullanım için hazır anlamına gelir.

İnternet üzerinden e-imza almak isteyen kişiler BTK onaylı elektronik sağlayıcılar aracılığıyla elektronik imza yetkisine sahip olabilirler.

E-İmza Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Elektronik imza başvurusunun gerçekleştirilmesi adına 2 farklı adım bulunuyor. Adımlardan bir tanesi bireysel başvuru işlemleri olarak bilinir. Diğeri ise kurumsal başvuru işlemleridir. Bu başvuru işlemlerinde gerekli olan evraklar farklılık gösterir.

Bireysel E- İmza

Bireysel şekilde gerçekleştirilmek isteyen e-imza başvurusu için gerekli olan evraklar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının olduğu herhangi bir belgedir. (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi)

Eksiksiz şekilde doldurulmuş olan e-imza başvuru formu.

Başvuru anında NES taahhütnamesinin imzalanmış olması.

Bireysel şekilde gerçekleşen başvurularda bu evraklar istenir.

Kurumsal E-İmza

Kurumsal olarak gerçekleştirilmek istenen e-imza işlemlerinde istenen belgeler şöyledir:

İmza beyannamesi veya imza sirküleri,

Ticari Sicil Belgesi, (Ticari sicil memurluklarından son 6 ay içinde alınmış olması gerekir)

Başvuru yapacak olan bireyin T.C kimlik numarasının mevcut olduğu kimlik, sürücü belgesi veya pasaportu olması,

NES taahhütnamesi,

Doldurulmuş olan e-imza başvuru formu

Tüm bu evraklar ile birlikte kurumsal e-imza başvurusu gerçekleştirilir. Mutlaka bilinmesi gereken işlemler arasında kişilerin kimlik kontrolü yaptırmasıdır. Genel olarak e-imza açısından gereken kimlik kontrolü kurumu adımlarında veya noter vasıtası ile yapılır.

Dileyenler PTT üzerinden de aynı şekilde gerekli evrakları beyan ettikleri takdirde belirli ücret karşılığında e-imza sistemine dahil olabilirler. Başvurular 1 yıllık, 2 yıllık veya 3 yıllık olarak gerçekleştiriliyor. Zamanı dolduğunda ise kişiler aynı şekilde başvuru işlemlerini gereken belgeler ile yaparak e-imza sisteminden problem yaşamadan yararlanabilirler.