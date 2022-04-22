Konya Psikolojik Destek Merkezi

Psikolojik danışmanlık hizmetleri kişilerin çözemedi sorunlar karşısında bu sorunları çözmelerini yardımcı olmak için verilmektedir. Psikoloji genel olarak insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikolog ise bu bilim dalında hizmet veren kişilerin davranışlarını inceleyen sorun çözemedikleri zaman devreye girer işçilerin sorunlarını çözümlerini yardımcı olan meslek mensubu kişilerdir. Konya Psikolog kişilerin problem çözme gücünü geliştirerek doğru karar vermesinde çevresi ile olumlu ilişkiler korunmasında gerekli desteği sağlamaktadır. Psikolojik danışma hizmetleri bakmak gerekirse psikolojik danışma iki kişi arasında gerçekleşmektedir.

Taraflardan birisi psikolog diğeri ise psikolojik danışma hizmeti almaya gelmiş kişidir. Psikolojik danışma hizmeti almayan kişinin çevreyi daha iyiymiş sağlayabilmesi dedi çevreye uyum sağlama birisi kazanması sağlanmaktadır. Bu konuda terapistin psikolojik danışma hizmeti alan kişiye güven vermesi son derece önemli bir şeydir. Bu şekilde kişinin yapısında bir rahatlama sağlanmakta bireyin kabul edilmediği gerçekler onu son olarak kabul etmesi sağlanmaktadır.

Konya Uzman Terapistler

Kısacası kişinin kendisini ne olduğunu kapasitesini algılaması sağlanmaktadır Konya Psikolog hizmetleri bu anlamda kişilere özel bir psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır. Psikolojik danışman psikoterapist ile bir kişi veya birden fazla kişi arasında yani bireysel ya da grupla terapi uygulanmaktadır. Bu sırada psikolojik metotlar uygulanmakta psikolojik danışma hizmeti alan kişinin ruh sağlığı geliştirilmeye çalışmaktadır. Böylece kişiler arası ilişkilerde dayalı yani sosyal bir iletişim gelişmektedir yine Konya Psikolog danışma hizmetleri ile kişinin sosyal çevre uyum sağlanmaktadır.

Psikolojik yardım ilişkileri konusunda yetişmiş olan psikologlar tarafından bu hizmet verilmektedir kişinin karar verme becerisi ve kişiler arası ilişkileri konusunda ona yardımcı olunmaktadır. Kişi ile yapılan terapiler sonucunda elde edilen bilgi ve bulgulara göre kişiye özgü ilişki geliştirilmektedir. Psikolojik danışmanın aslında bir öğrenme süreci olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Çünkü terapi sosyal bir ortamda gerçekleşmektedir ve danışan bu durumda bir şeyler öğrenmektedir.

Süreç içerisinde danışmanlığı danışan olmak üzere iki taraf söz konusudur. Danışman psikolog, danışan hissi psikolojik danışma hizmeti almaya gelmiş olan kişidir. Bu hizmette danışman hizmet almaya gelen kişiye psikolojik yardım da bulunmaktadır. Danışan aldığı bu yardım sayesinde hem kendisini tanıyabilmek de hem sosyal çevreye uyum sağlayabilmek de hem de çözemediği sorununu aldığı yardım desteği ile çözüme kavuşturmaktadır.

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