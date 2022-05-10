Dijital Pazarlama Ajansı Ne İş Yapar?

Günümüzde dijital pazarlama çalışmaları bir şirket için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Şirketler için dijital pazarlama çalışmalarınızı yönetmenin farklı yoları vardır. Bu çalışmaları kurum içinde yürütebilir veya bir dijital ajans ile çalışabilirler. Ya da ikisinin bir kombinasyonunu da tercih edebilirsiniz. Hangi yöntemi seçeceğinize karar vermeden önce, bir dijital pazarlama ajansının ne olduğunu ve sizin için neler yapabileceğini daha iyi kavramanızı sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayalım:

DİJİTAL PAZARLAMA AJANSI NEDİR?

Dijital pazarlama ajansı, müşterisinin pazarlama ve satış hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çok çeşitli farklı taktikler, stratejiler ve çevrimiçi araçlar kullanan işletmedir. Dijital pazarlama ajansları genellikle geleneksel pazarlama hizmetleri sunmazlar.

DİJİTAL PAZARLAMA AJANSLARI HANGİ HİZMETLERİ SUNAR?

Bir dijital pazarlama ajansı, modern dijital pazarlama tekniklerinde uzmanlaşmış bir uzman bir ekibe sahiptir. İş hedeflerinize ulaşmanız için teknolojinin kullanımına yönelik hizmetler sunarlar.

Bir dijital ajansın sunabileceği dijital pazarlama hizmetlerinin bazıları şunlardır:

Pazar ve rekabet araştırması

Dijital pazarlama stratejisi oluşturma

Kullanıcı deneyimi danışmanlığı

Marka konumlandırma

Otomasyon

Dijital pazarlama kampanyaları geliştirme

İçerik pazarlaması

Dijital pazarlama kampanyaları

Sosyal medya pazarlama

SEO ve SEM

Analytics ve raporlama

Tasarım hizmetleri

Web tasarım ve geliştirme hizmetleri

Animasyonlar

Web sitesi bakımı ve barındırma

Video prodüksiyon

Dijital pazarlama danışmanlığı

BAŞARILI BİR DİJİTAL AJANS ORTAKLIĞI İÇİN NE GEREKİR?

İyi bir dijital ajans, ortaklığa başlamadan önce size doğru soruları sorar ve tüm süreç boyunca sizinle birlikte çalışır. İyi bir kimyanın ötesinde, iyi bir dijital pazarlama ajans ortaklığı aynı zamanda sağlam bir karşılıklı anlayış temeline dayanmalıdır. Başarılı bir dijital ajans ortaklığı için birkaç özellik :

Açık iletişim ve işbirliği— Şirketinizi herkesten daha iyi tanıyorsunuz, bu nedenle dijital pazarlama ajansınızın tüm süreç boyunca sizi dahil etmesi önemlidir. Performans ölçümü için KPI’arı birlikte belirlemeli ve tüm yol boyunca şeffaf bir şekilde takip edebilmelisiniz.

Güven — Dijital pazarlama ajansı şirketinizin büyüme hedefleri ve bunların nasıl gerçekleşeceğine dair sırlarınızın bir çoğuna sahiptir. Bunları rakipleriniz ile paylaşmayacağına ya da sizden edindiği tecrübe ve bilgiyi sektörünüzden başka bir firmaya kullanmayacağına emin olmalısınız. Güveni yazıya döken gizlilik sözleşmelerini ihmal etmemelisiniz.

Sorunsuz Bilgi Akışı—Bir dijital ajans ortağı, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için oradadır, ancak beklentileriniz konusunda net değilseniz, bunu yapamazlar. Erken ve sık sık geri bildirim, yorum ve öneriler sağlayın.

Toplantı Sıklığı— Herkesin aynı fikirde olduğundan ve sonuçların beklentileri aştığından emin olmak için düzenli olarak buluşmak önemlidir.

DİJİTAL PAZARLAMA AJANSI İLE ÇALIŞMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yazının başında da belirttiğimiz gibi bir dijital ajans ile çalışmak yerine dijital pazarlama çalışmalarınızı kendi bünyenizde de çözebilir ya da belirli hizmetleri dijital ajanslardan satın almayı tercih edebilirsiniz elbette. Ancak konusunda uzmanlardan oluşan bir iç ekip oluşturmanın maliyeti çoğu durumda dış kaynak kullanımından çok daha fazla olur bu gibi durumlarda bir dijital pazarlama ajansı ile çalışmak her zaman için daha karlı olacaktır.

Günün sonunda dijital pazarlama ajansları işinizi büyütmenize ve pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için varlar. Bir dijital pazarlama ajansı ile çalışmanın başlıca yararları şunlardır: