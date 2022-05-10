İstanbul'un Profesyonel Web Tasarım Ekibi

Biltek Web Tasarım Hakkında

Bilgi Teknolojileri alanında 10 yılı aşkın süredir hizmet veren Biltek Web Tasarım, alanında profesyonel, donanımlı ve tecrübeli ekibiyle birlikte bu yolda hizmet vermektedir. Doğru stratejiler izleyip, iş planlarını profesyonelce yapan ve müşteri odaklı çalışan Biltek ekibi, web tasarım, programlama, grafik tasarım, web yazılım, animasyon gibi alanlarda hizmet vermektedir. Ayrıca 3D tasarım ve modelleme, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama alanlarında tecrübesini ortaya koymaktadır. Hizmet çeşitlerinin bir sınırı olmadığını vurgulayan Biltek, İstanbul web tasarım alanında çoktan birçok başarıya imza atmıştır.

Biltek Web Tasarım Size Neleri Vaat Ediyor?

Biltek, müşterilerine bütçeleriyle orantılı bir şekilde birbirinden farklı çözümler sunmaktadır. Web tasarım konusunda müşteri hassasiyetlerini dikkate alan Biltek, beklentileri doğru analiz ederek çözümlerini müşteri beklentisi ve memnuniyeti üzerine odaklamaktadır. İstanbul web tasarım firmaları arasında öne çıkmasının nedenlerinden birisi de müşteri memnuniyeti odaklı olmasıdır. Teknoloji araçlarından mümkün olduğunca yararlanarak müşterilerin hayallerini gerçekleştirme yolunda olabildiğince pratik ve hızlı hareket eden Biltek web tasarım, yeni bir düzen oluşturmak amacıyla tüm çözüm önerilerini müşterileriyle paylaşmaktadır.

Yedekleme, özel güvenlik ve kesintisiz güç kaynağıyla donatılan Biltek Web Sunucuları Almanya ve Türkiye’de bulunmaktadır. Web hosting, alan adı tescil hizmetlerini tek bir noktadan idare ederek müşterilerin işini kolaylaştırır. Müşterilerinin kurumsal markaları ve kimlikleri web sitelerine modern ve estetik bir biçimde yansıtılmaktadır. Marka ve firmaların amaçları ve tanıtımları doğrultusunda internette dikkat çekici bir vitrin oluşturmaktadırlar. Biltek Web Tasarım, ilk izlenimi önemsemiştir.

Biltek tarafından geliştirilen ‘’Biltek İçerik Yönetim Sistemi’’ kurumsal ve bireysel olarak tasarlanan web sitelerinin bir arayüz yardımıyla bilgisayar üzerinden kolayca yönetilebilmesine olanak sağlar.

Biltek 10 yılı aşkın tecrübesiyle bütün bu hizmetleri müşterilerine sağlarken kişisel güvenliği asla ihlal etmez. En yüksek güvenlik tedbirlerinin alındığı sunucuların yanında tüm yazılımlar özel Biltek güvenlik sistemleriyle koruma altına alınmaktadır. Her ihtiyaca ve bütçeye göre çözümler üreten Biltek Web Tasarım Firması Probyte, Setrow Solutions ve Fua çözüm ortaklarıyla birlikte hareket etmektedir. İstanbul web tasarım Biltek’in profesyonel ekibi sayesinde başka bir boyut kazanmıştır.