Folyo Baskı Nedir? - Yapışkanlı Folyo Baskı Nedir?

Dijital baskılar ile farklı amaçlarla kullanılan folyo baskı, daha çok reklam çalışmalarında kullanılırken dekorasyonda da farklı uygulama alanlarına sahip bir üründür. Yapışkanlı folyo baskı çeşitleri sağlamlığı ve amaca en uygun verimliliği sağlamasıyla tercih nedeni olmaktadır.

Yapışkanlı Folyo Baskı Nedir?

Arka kısmı yapışkanlı olan ve PVC türünde bir baskı çeşidi olup bina ve araç kaplama, branda baskı, iç ve dış dekorasyon, kamu alanlarında veya işletmelerdeki reklam alanlarının tasarlanması gibi amaçlarla kullanılan baskı malzemelerinden biridir.

Kullanım alanı yaygın olan bu ürünler, dayanıklı ve sağlıklı yapılarıyla da dikkat çekmektedir.

Folyo Baskı Kullanım Alanları

Folyo baskı uygulamasını birçok amaç için kullanmak mümkündür. Birçok yüzeye yüksek derecede yapışma özelliğine sahip olması, vinil baskı uygulamasının iç ve dış mekânlarda sorunsuzca kullanılmasına neden olmaktadır.

İç mekânlarda daha çok dekoratif çalışmalar için tercih edilen ürün, duvar kâğıdı baskı uygulaması şeklinde kullanılmaktadır. Ofis ve ev gibi tüm iç mekân dekorasyonları için sorunsuzca kullanılabilir. Ayrıca kişiye özel duvar kâğıdı olarak kullanılmasının mümkün olması, yapışkanlı folyo baskı uygulamalarını daha fazla öne çıkarmaktadır.

Dış mekânlarda kullanım amacı ise daha geniştir. Reklamcılık sektöründe yaygın olarak kullanılmakla birlikte, araç ve bina kaplama amaçlarıyla da kullanılmaktadır.

İşletme tabelaları, hastane, otogar ve havalimanı gibi alanlarda reklam ve tanıtım uygulamaları gibi daha pek çok alanda bu ürünler tercih edilebilmektedir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması nedeniyle iç ve dış mekânlarda kolaylıkla uygulanabilir bir üründür.

Folyo Baskı Fiyatları Ne Kadar?

Folyo baskı fiyatları için en güncel bilgiyi, uygulamanın yapılacağı zamanda firmanızdan almak daha doğrudur. Vinil baskı m2 fiyatı dolar kuruna endeksli olarak değişikli gösterir. Ayrıca baskıda kullanılacak unsurlar ve tasarımın özellikleri de fiyatlarda etkilidir.

Örneğin tasarımın özgün çizimi baskıyı yapan firmaya ait olacak ve yerine uygulaması yapılacaksa bunun fiyatı doğal olarak farklıdır. Diğer yandan alacağınız ürünün kalitesi ve özellikleri, yine fiyatlara etki eden başlıca faktörlerdir.

Tüm bunlar dikkate alındığında uygulama yapacağınız zamanda folyo baskı fiyatları hakkında araştırma yapmanız ve doğrudan satıcıyla görüşmeniz daha iyidir.