Ev Dışı Tüketim Firmaları

Tedarrik, ev dışı tüketim sektörüne kendi araçları ile hizmet veren bir toptan gıda tedarikçisidir. Yerel ve Global markaların distribütörlüklerini bünyesinde barındırarak, İstanbul genelinde satış ve dağıtım hizmetlerini yapmaktadır. İstanbul genelinde toptan, perakende ve ev dışı tüketim kanallarına satış ve dağıtım hizmeti sağlamaktadır. Hizmet verdiğimiz sektörler arasında kafeler, restoranlar, oteller, büfeler, kantinler, hastaneler, özel projeler, yemekhaneler, catering firmaları, yurtlar, devlet kurumları gibi birçok alan mevcuttur.

Tüm tedarikçi firmalarımıza soğuk satış, sıcak satış, yaygın dağıtım ve lojistik hizmetlerini profesyonel bir şekilde sunmaktayız. 4000 metre kare kapalı alan depomuz -18, +4 soğuk hava alanlarına sahiptir. Firmalara ve tedarikçilerine ofis, depolama, lojistik ve dağıtım konularında imkân oluşturmakta, firma ve tedarikçilerine bu anlamda çözümler sunmaktayız. Firma olarak hizmet verdiğimiz Ev Dışı Tüketim noktalarına ve diğer müşterilerimize kesintisiz, yüksek kalitede hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Sektörde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek; sahip olduğumuz misyon ve vizyona uygun şekilde uygulamalarımıza yansıtmaktayız.