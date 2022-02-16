Redüktör Nedir ?

Redüktörlü motorlar oldukça köklü bir teknolojidir. Redüktör, düşük beygir gücünde veya düşük hızda yüksek tork sağlar. u motorlar için hız özellikleri normal hız ve durma hızı torkudur. Bu motorlar, hızı azaltmak için tipik olarak bir dişli kutusu olarak monte edilen dişlileri kullanır ve bu da daha fazla tork sağlar. Redüktörlü motorlar çoğunlukla ağır nesneleri hareket ettirmek için çok fazla kuvvet gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Genel olarak, çoğu endüstriyel redüktörlü motor, tipik olarak sabit hızlı motorlar olan ac motorları kullanır. Ancak dc motorlar, çoğu otomotiv uygulamalarında kullanılan redüktörlü motorlar olarak da kullanılabilir.

Redüktörlü motorların, diğer motor/dişli kombinasyonlarına göre bir takım avantajları vardır. Belki de en önemlisi, redüktörlü motorlar, motorları ayrı ayrı tasarlama ve dişlilerle entegre etme adımını ortadan kaldırarak tasarım ve uygulamayı basitleştirebilir ve böylece mühendislik maliyetlerini azaltabilir.

Motorlarla eşleştirilmiş hassas redüktörler, yüksek tork gereksinimlerini karşılayabilir. Burada, üreticinin kapsamlı ürün yelpazesindeki maxon hassas motorlardan redüktörlü motor varyasyonları gösterilmektedir. Teklifler, 6 ila 81 mm ve ötesi arasında 600'den fazla çeşitte standart planet dişli ve düz dişli kutuları içerir; özel tasarımlar (çıkışta iki hıza sahip planet dişli kutuları şeklinde olduğu gibi) mümkündür.

Redüktörlerin bir başka yararı da, doğru motor ve dişli kombinasyonuna sahip olmanın tasarım ömrünü uzatabilmesi ve optimum güç yönetimi ve kullanımına izin vermesidir.

Ayrıca redüktörlü motorlar entegre üniteler olduğu için kaplin ihtiyacını ortadan kaldırır ve olası hizalama sorunlarını da ortadan kaldırır. Bu tür sorunlar, ayrı bir motor ve dişli redüktörü birbirine bağlandığında yaygındır ve daha fazla mühendislik süresi ve maliyetinin yanı sıra yanlış hizalama potansiyelinin yatak arızasına neden olması ve nihayetinde kullanım ömrünün azalmasıyla sonuçlanır.

Redüktörlü motor teknolojisindeki ilerlemeler, yeni özel malzemelerin, kaplamaların ve yatakların kullanımını ve ayrıca gürültü azaltma, güç artışı ve daha uzun ömür için optimize edilmiş iyileştirilmiş dişli diş tasarımlarını içerir ve bunların tümü daha küçük paketlerde daha iyi performans sağlar. Atlamadan sonra daha fazlası.

Kavramsal olarak, motorlar ve dişli kutuları, uygulamaya en iyi şekilde uyması için gerektiği gibi karıştırılabilir ve eşleştirilebilir, ancak sonuçta, tahrik faktörü komple redüktörlü motordur. Birleştirilebilecek çok sayıda motor ve dişli kutusu türü vardır; örneğin, bir dik açılı sonsuz dişli, planet ve paralel şaft dişli kutusu, sabit mıknatıslı dc, ac endüksiyon veya fırçasız dc motorlarla birleştirilebilir.

Çok sayıda farklı motor ve dişli kutusu kombinasyonları mevcut olsa da … herhangi bir uygulama için herhangi biri işe yaramaz. Bazı kombinasyonlar diğerlerinden daha verimli ve uygun maliyetlidir. Uygulamayı bilmek ve motor ve dişli kutusu için doğru değerlere sahip olmak, bir redüktörlü motoru bir sisteme başarılı bir şekilde entegre etmenin temelidir.

Redüktör seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir

Birinci Adım: Motor veya redüktörlü motor seçim süreci başlarken, öncelikle ilgili teknik ve ticari gereksinimleri toplayın.

Bu ilk adım genellikle gözden kaçırılır, ancak tasarım sürecinde kritik bir bileşendir. Toplanan bilgiler daha sonra seçim sürecinde kullanılacak ve uygulama için ideal motoru belirleyecektir. Uygun girdilerin toplanamaması tasarımcıyı istenmeyen bir yola sürükleyebilir. Motor spesifikasyonunu geliştirirken bir uygulama kontrol listesi kullanmak faydalıdır. Bazı projeye özel gereksinimlerle birlikte bu parametreler, seçim sürecinde gezinirken yardımcı olacaktır.

İkinci Adım: Ardından, amaçlanan uygulamaya en uygun motor teknolojisi türünü düşünün.

Tasarım girdilerini kullanarak, Motorlar Hızlı Referans Kılavuzu (aşağıda) karar sürecinin ilk adımında bir seçim matrisi olarak kullanılabilir. Bu referans kılavuzu, dört yaygın motor tipini detaylandırır ve her bir motoru seçerken göz önünde bulundurulması gereken genel bilgileri sağlar. Her uygulamanın kendine özgü özellikleri olduğundan, hangi parametrelerin (örneğin beygir gücü, verimlilik, ömür, başlangıç ​​torku veya gürültü derecelendirmeleri) belirli uygulama için en önemli olduğunu belirlemek önemlidir.

Motor seçimi sırasında uygulamanın gerekli hız ve torkuna bakın. Seçilen motorun gerekli gereksinimleri karşılaması için bir dişli kutusu gerektirip gerektirmediği ortaya çıkmalıdır. Bir redüktörlü motor gerekliyse, bu başka bir karmaşıklık düzeyi ekler… ve birkaç ek kriterin değerlendirilmesi gerekir.

Üçüncü Adım: Motoru ve dişli kutusunu ayrı ayrı seçin ve birleştirin veya önceden tasarlanmış bir redüktörlü motor seçin.

Motorların ve dişli kutularının, uygulamaya en iyi şekilde uyması için gerektiği gibi karıştırılabileceğini ve eşleştirilebileceğini bilin, ancak sonuçta, tahrik faktörü komple redüktörlü motordur.

Kombine edilebilecek çok sayıda motor ve dişli kutusu türü vardır…

… örneğin, dik açılı sonsuz, planet ve paralel şaft dişli kutuları, sabit mıknatıslı DC, AC endüksiyon veya fırçasız DC motorlarla birleştirilebilir.

Çok sayıda farklı motor ve dişli kutusu kombinasyonu mevcut olsa da, uygulama için sadece herhangi biri işe yaramaz. Diğerlerinden daha verimli ve uygun maliyetli olacak belirli kombinasyonlar olacaktır.

Uygulamayı bilmek ve motor ve dişli kutusu için doğru değerlere sahip olmak, redüktörlü motorun sisteme başarılı bir şekilde entegre edilmesinin temelidir.

Bir redüktörlü motor seçmenin iki yöntemi vardır:

Yöntem 1: Motor ve dişli kutusunu ayrı ayrı seçin ve birleştirin

Yöntem 2: Önceden tasarlanmış bir redüktörlü motor seçin

Her iki yöntem de en uygun redüktörlü motoru bulmada etkili olurken, Yöntem 2 tasarımcı için tasarım süresini ve proje riskini azaltır. Önceden tasarlanmış bir çözüm seçerken, üretici, motor ve dişli kutusu kombinasyonunun birlikte düzgün çalışmasını sağlamak için ağır kaldırmanın çoğunu yaptı. Performans hesaplamaları ve testler üretici tarafından yapıldığından, bu, yanlış hesaplamalardan veya hatalı bileşen eşleşmesinden kaynaklanan redüktörlü motor arızalarını en aza indirecektir.

Yöntem 2'ye odaklanarak ve toplanan redüktörlü motor performans verilerine bakıldığında, redüktörlü motor kombinasyonunun seçiminde uygulama için gereken hız ve tork kritik öneme sahiptir. Tasarımcı, hız ve tork ölçümlerini kullanarak üreticinin uygulama ihtiyaçlarını karşılayan performans eğrilerini seçebilir. Redüktörlü motor eğrisi, hız, tork ve verimlilik göstererek motor ve dişli kutusunun performansını birleştirir. Bir üreticiden komple bir redüktörlü motor grubu satın alınırsa, bu eğri satıcı tarafından sağlanır. Son olarak, uygulama ihtiyaçlarını karşılayan birkaç performans eğrisi seçtikten sonra, tasarım sınırlamalarını gözden geçirmek önemlidir. Üreticinin performans hesaplamalarında aşağıdaki bilgileri arayın ve seçilen redüktörlü motorun uygulamada herhangi bir soruna neden olup olmayacağını belirlemek için kullanın:

Termal özellikler

• Tam yük dişli kutusu torku

• Dişli kutusu giriş hızı

• Dişli kutusu akma dayanımı

• Aralıklı çalışma hususları

Dördüncü Adım: Redüktörlü motor seçilip uygulamaya kurulduktan sonra, örnek ortamlarda birkaç test çalıştırması gerçekleştirin.

Bunlar tipik çalışma senaryolarını yansıtmalıdır. Aşırı motor ısısı, doğal olmayan sesler veya belirgin motor stresi varsa, motor seçim sürecini tekrarlayın veya üreticiyle iletişime geçin. Acele bir karar ve test eksikliği redüktörlü motorda bir dizi soruna neden olabileceğinden ve muhtemelen uygulamaya zarar verebileceğinden, bir motoru doğru şekilde seçmek için zaman ayırmak ve çaba sarf etmek önemlidir.

Redüktör seçim süreci zorlu olsa da, uygun şekilde seçilmiş bir redüktör yıllarca kullanılabilir ve uygulamayı en yüksek potansiyeline ve verimliliğine göre optimize eder. Şirket açısından bakıldığında, optimal bir redüktör ayrıca işletme maliyetlerini azaltacak ve tesis verimliliğini artıracaktır.