Hauseofistanbul Pet Taksi Hizmeti

Pet taxi, evcil hayvan sahiplerinin onları bir yere götürmesi veya taşıması gerektiği durumlarda yanındadır. Kendi arabanız varsa, prensipte bununla ilgili herhangi bir sorun yoktur.

Fakat ya kendi arabanız yoksa ve hayvanı acilen veteriner kliniğine götürmeniz gerekiyorsa? Normal bir taksi çağırmak her zaman bir seçenek değildir. Telefonda belirtmezseniz takdirde pet taxi bir hayvanla seyahat ettiğinizi, sürücü sizi taşımayı reddedebilir.

Reddetme, hem hayvanı taşımak için olağan isteksizlikten, hem de hayvanın döşemeyi mahvedeceği veya lekeleyeceği korkusundan olabilir.

Ayrıca sürücünün pet taksi fiyatları sadece alerjisi olmasından kaynaklanabilir.Alerji durumunda, sürücüyü sizi almaya ikna etmeye çalışmamak en iyisidir. Bir alerji nedeniyle bir sürücünün boğulma krizi geçirdiğini hayal edin.

Sürücünün pratik olarak hayatınızı ve sağlığınızı "elinde tuttuğu" göz önüne alındığında, riske atmamak daha iyidir. Bu tür durumlar ne olursa olsun pet taksi ile "hayvanların taksiyle taşınması" hizmetini yararlanmanız gerekir.

Sizi ve evcil hayvanınızı şehrinizin herhangi bir köşesine götürmeye yardımcı olmaktadır.