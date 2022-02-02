Seinno New Jersey’de Hizmet Vermeye Başladı

Türkiye’nin önde gelen SEO ajansı Seoinno, New Jersey'de yeni bir şube açtı. Bu yeni şube, SeoinNJ markasıyla hizmet verecek ve müşterilerine New Jersey’de yerel SEO gibi SEO hizmetleri sunacak. Amerika pazarına açılan Seoinno SEO Ajansı, müşteri ağını büyüterek yeni şubeler açmayı planlıyor.

Türkiye’nin ilk SEO ajanslarından birisi olan Seoinno, aynı zamanda Türkiye’de SEO hakkında yazılan kitaplardan birçoğunu yazan Gökhan Barışkan’ın kurduğu bir şirkettir. Seoinno, New Jersey şubesini hızlı bir şekilde büyüterek ve yerel New Jersey işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürekli olarak yenileyerek şirketi bir adım daha ileri taşıma planında.

Yerel SEO, yerel alan için arama motoru sonuçlarını optimize etme işlemidir. Bu, işletmenizin konumuyla alakalı arama terimlerini hedefleyerek yapılır. Ayrıca, Google'da daha üst sıralarda yer almak için web sitenizin içeriğini müşterilerinizle daha alakalı hale getirmek için optimize edebilirsiniz.

Yerel SEO, işletmelerin yatırım yapması gereken önemli bir süreçtir. Anahtar kelimeler için ulusal bir kitleye sahip olmak yeterli değildir, şirketlerin yerel olarak da sıralanması gerekir. Bu, konumunuzla alakalı anahtar kelimeleri hedefleyerek yapılır. Örneğin, Atlanta, GA'da bir restoranınız varsa, sitenizin Houston’daki arama sonuçlarında sıralanması sizin için verimsiz bir sonuç olurdu.

Seoinno, yerel SEO alanında “NJ Local SEO Services” ve “SEO Audit Services NJ” gibi hizmetleriyle New Jersey işletmelerinin websitelerini SEO anlamında geliştirecek.

2013'den beri şirketlere SEO hizmeti sunmakta olan Seoinno, yılların verdiği tecrübeyi uluslararası pazarlarda ortaya koyacak. İstanbul merkezli şirket, Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da en iyi SEO ajanslarından birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.