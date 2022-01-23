Tıraş Makinesi Nereden Alınır?

Tıraş makinesi günümüz çağının özellikle erkekler için olmazsa olmazıdır. Eskiden bunu daha zor yaparlarken şimdi ise işlerini daha kolay hale getirir. Gerekse taşınabilir olmasıyla gerekse şarjlı ve kablosuz olmasıyla daha konforlu ve daha kullanılabilir hal alır. Tıraş makinesini temin edebileceğiniz yerler çok fazladır dışarı çıkmadan olduğunuz yerden de almak isterseniz bunun içinde internet sayfaları vardır. Size uygun gelen tıraş makinesi satın alabilir ve aldığınızda saç sakal tipinizin nasıl olmasını isterseniz ona göre numarasını ayarlayıp kesim işlemini gerçekleştiriniz.



Tıraş Makinesi Ne İşe Yarar?



Tıraş makinesi vücut kıllarını, bıyıkları, sakalları ve saç kıllarını kesmek, şekillendirmek, düzeltmek ve şekillendirmek için uygun bir araçtır. Tıraş makinesini uzun uğraşlar istemeyen 1 saatlik işi 5-10 dakikaya indirmek isteyen kendine bakan saçı sakalına önem veren kişiler tercih etmektedir. Hayatını daha anlamlı daha konforludur hale getirmek isteyen kullanıcılar için oldukça önemli bir alet haline gelir.



Islak Tıraş Nedir?



Islak tıraş, adından da anlaşılacağı gibi, yüzünüzü tıraşa hazırlamak için sıcak suyun gücüyle başlar. Bu geleneksel tıraş deneyimi, keskin bir tıraş bıçağıyla birleştiğinde cilde yapışır ve bıçağın tek bir hareketiyle kılları keser. Yüzünüz ıslaksa, tıraş köpüğü ve duşlarda Braun Series 9 gibi birçok ıslak ve kuru tıraş makinesi kullanılabilir.



Islak Tıraşın Avantajları ve Dezavantajları



Birçok insan, ıslak tıraşın daha geleneksel bir yöntem olarak birçok avantajı olduğunu klişeleştiriyor. Yüz kılları üzerinde çalışırken, tıraş kremi ile çırpma, bir deneme yanılma tekniğidir.

Islak tıraşın faydalarını ve zorluklarını bilmek, bunun sizin için doğru yol olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir.

Islak tıraşın ana faydalarından biri, sıcak su ve tıraş kreminin sağlayabileceği cildin pürüzsüzce kaymasıdır. Yüz ile ıslak tıraş seti arasındaki sürtünmeyi azaltarak ciltte daha az gerginlik ve tahriş olur.

Tıraş yüzeyi çok daha kolay olduğu için ıslak bir yüz daha az tahriş edici olmalı, daha az tıraş bıçağı ve batık saç olmalıdır. Her berberin bildiği gibi, ıslak saçın kesilmesi kolaydır ve temiz bir tıraşla bitirilmelidir.



Islak tıraşı öğrenirken kesiklerin ve kesiklerin eğilimli olduğunu unutmayın. El usturası ile tüylerin çıkış yönüne doğru nazikçe tıraş etme tekniğini öğrenmeniz gerekir.

Ayrıca cildi nemlendirmek ve tıraş kremi uygulamak zaman alıcı olabilir. Bu sabah rutininizin bir parçasıysa, hemen kapıdan çıkabilirsiniz. Bunu akılda tutarak, ıslak tıraş çoğu erkek için tercih edilen yöntemdir, ancak akılda tutulması gereken bazı zorluklar vardır. Hayatınızı daha konforlu hale getirmek istiyorsanız ucuzagidiyor.com adresinden sipariş verebilirsiniz.