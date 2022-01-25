Nakitcoins İle Paranı Yükle, Kazancını Katla Anında Çek

Türkiye’de bir ilke imza atan Nakitcoins , yabancıların hesap açamadığı kripto para sistemiyle, online alanda yeni bir başlangıç yaptı. Hemen para yatırma ve çekme işlemleriyle de hızını herkese kanıtladı. İstanbul’da ve Ankara’da şubesi olan kripto para ofisleri transferler için sadece 1 dakikada işlem yapmanızı sağlamaktadır.

Nakitcoins ücretsiz para transferiyle kripto parada bir ilk daha!

Türkiye’de kripto para alanında yeni bir dönem başlatan Nakitcoins, lokasyon farkı ile birlikte Ankara ve İstanbul üzerinden kripto para ofisleriyle hizmet veriyor.

Nakitcoins adresinden açacağınız hesabınızla ücretsiz para transferi seçeneklerini kullanabiliyorsanız. Açıldığı andan itibaren birçok kripto para avcısının dikkatini çeken uygulama, Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş tarafından hayata geçirilmiştir. Yazılım ve teknolojide kendi markası adına imza atarken, Türkiye’de bir ilk olmayı başardı.

BTC almak Nakitcoins ile çok kolay!

Birçok kullanıcının yaptığı yorumlar ve katılım sonrası memnuniyet puanı da yurt dışı menşei bulunan online sistemlere oranla daha yüksek. Ücretsiz para transferi, banka kartı ile BTC satın alma özelliği ve nakit ile kripto para alma seçeneği sunan nadir sistemlerden biri olmanın verdiği özelliklerle ilgi çekiyor.

Herkes Nakitcoins sistemini konuşuyor!

Sistemini yabancılara ve Türkiyeli kullanıcılara göre düzenleyen Nakitcoins , kripto para alım ve satım işlemlerinde herkesin kendi hesabını oluşturabileceği ve yabancıların da hesap açabileceği bir hizmet alanı sunuyor. Kolay ödeme, anında transfer ve hızlı çevirici özellikleriyle teknolojide de güvenlikte de farkını ortaya koyuyor. Yeni döneme farklı bir sistemle adım atıyor.

Nakitcoins Kripto Piyasasına Bir Adım!

Türk borsasındaki düzenlemelerle birlikte kullanıcılara kendi hesaplarını açabilecekleri özel bir kripto para alanı sunuldu. Kendi cüzdanınızla, kripto para alım ve satım işleminizi yaparken, aynı zamanda NUSD, Dolar biriminde yatırma ve çekme işlemlerine izin veriliyor. Üstelik Nakitcoins.com sayesinde yabancılara da açık cüzdan hesapları açılarak farklı bir uygulamayla kazancınızı artıracak seçenekler sunuluyor.

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Paranı Yükle, Kazancını Katla Ve Anında Çek!

Paranızı yükleyerek, kazancınızı artırabileceğiniz kripto para online sisteminde, herkesin kullanabileceği farklı seçeneklere de yer verilmiştir. Web sitesinden KK ile alım satım yapabilir, nakit para çekimi işlemlerinizi kullanabilir aynı zamanda günlük limit olmadan da işlem yapabilirsiniz. Güvenli ve kusursuz bir uygulama olarak kullanacağınız sistem, paranızı katlarken, kolay alım satım ve çekim işlemi yapmanıza da imkan verecektir.