Hayatın Her Anında Özlemlinaöz

Hayatta her anının tadını çıkartmak ve gülümsemeyi yüzümüzden eksik etmemek gerekir. Bilimsel olarak da gülmenin eğlenmenin insanlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır. Bu etkiler em fiziksel hem de mental anlamdadır. Yani insanların yaşamak için temel ihtiyaçlarından bir tanesi gülmektir.

Komedi programlar bunun için ilk tercih edilenler olsalar da oldukça uzun programlardır ve her zaman onları izlemek adına yeterli zamanı yaratmamızda mümkün olmaz. Komedi programlarına en güzel alternatifse Özlemlinaöz. Peki Özlemlinaöz ne ve hayatımıza nasıl girdi?

Özlemlinaöz Nedir?

Özlemlinaöz hayatımızın her saniyesinde ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı. Hesabın sahibi ise başarılı akademisyen Özlem Altınok Öz. Tik Tok ve Instagram üzerinden takipçileriyle komik kısa videolar paylaşıyor. Hayatın her saniyesinde izleme imkanınız olan videolar diğerlerinden oldukça farklı çünkü kurgusu zekice düşünülmüş.

Özlemlinaöz kanalında yayınlanan videolarda eski sobalı evin samimiyetini de bulabilirsiniz elinde çalı süpürgesi ile yerleri süpüren Anadolu kadınını da. Kültürümüzde çoğu zaman komik durumların oluşmasını sağlayan eltiler savaşını da görmek mümkün bu eğlenceli sosyal medya hesabında.

Temizlik sonrasından kocasının yeri kirletmesine sinirlenip terlik fırlatan kadında var; romantik anlarına şahit olduğumuz çiftlerde. Birçok sosyal medya hesabının yakalamak konusunda son derece başarısız olduğu samimiyet duygusunu da en içten şekilde sunuyor Özlemlinaöz. Aile sıcaklığını unutmamak gerekiyor tabi.

Özlemlinaöz Hayatımıza Nasıl Girdi?

Özlemlinaöz kanalının ismi birbirine çok yakışan anne ve kızın isimlerinden meydana geliyor. Özlem hanımın sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlaması üniversite yıllarında olmuş. Tabi ki o zamanlar bir milyonluk kocaman bir ailesi olabileceğini tahmin edememiş.

Düzenli olarak videolarını çekmiş ve insanların yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmayı o zamanlardan başarmış. Üniversite son sınıfın staj döneminde ise eşi Operatör Doktor Tayyar Beyle tanışarak kısa bir zaman sonra evlenmiş.

Bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya gelmiş; Lina ve Ela. Özlem hanım bir süre sonra kızı Lina’yı da videolarına dahil etmiş ve kısa zaman sonra hesabını takip etmeye başlayan insan sayısı artmış. Daha sonra kadro her ne kadar büyümüş olsa da Özlemlinaöz hesabında samimi ve içten hava asla kaybedilmemiş.